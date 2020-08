Joven de Tiholop no tiene recursos para su material

TIHOLOP.— El joven Jaime Alfredo Yamá Canul quiere pintar al óleo pues uno de sus pasatiempos favoritos es dibujar paisajes y sus personajes favoritos cuando llega del campo por las tardes luego de apoyar a su padre en la elaboración de carbón artesanal, desde temprano y hasta alrededor de las 2 p.m.

El joven plasma su arte en una libreta y con colores que tiene a mano; sin embargo, la falta de recursos económicos impiden tener el material para cumplir sus sueños de sobresalir en la pintura.

“Recuerdo que desde que tenía entre 6 y 10 años me gustaba pintar con lápiz en las hojas de mi cuaderno, al terminar la primaria, seguí en la secundaria y deseaba seguir estudiando como los jóvenes actuales que cursan un bachillerato para que a futuro tengan una buena educación y profesión, esa era otra de mis ilusiones, terminar al menos mi bachillerato”, destacó Yamá Canul.

“Pero no se pudo, soy el mayor de los hermanos y pues tengo que ayudar a mi papá en los gastos de la familia, hay que ayudar a mi papá en los trabajos del campo y pues seguimos aquí. Cuando me da tiempo en las tardes me gusta pintar y sería mi otra ilusión pintar al óleo”, agregó.

José Alfredo es el mayor de los cuatro hermanos, tiene 18 años y sus hermanos son menores de edad.

Apoya a su padre en las labores del campo, pero espera algún día que lo ayuden con material para pintar al óleo, tela, canevá, maya, agujas, hilos y pintura textil para elaborar hipiles y con la venta pueda ayudar en los gastos de su familia.

La plática con Jaime Alfredo se llevó al cabo en el patio de su hogar mientras estaba sentado sobre una piedra pintando y mostrando sus dibujos.— José Candelario Pech Ku