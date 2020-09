Joven denuncia tortura y acoso a manos de policías de Chacsinkín

"Tengo miedo de salir a la calle"

PETO.— Ábner Jonatan Tzum Chuc, de 22 años de edad, vecino del municipio de Chacsinkín, asegura que está viviendo una pesadilla, pues es acosado por elementos de la Policía Municipal de esa comunidad.

Indica que el pasado 13 de junio tuvo un problema con su esposa y su suegro llamó a los agentes para que lo lleven detenido.

“Los oficiales llegaron y me subieron a la patrulla y en lugar de llevarme a la cárcel, me llevaron a un banco de sascab, donde me torturaron".

"Me dieron más de 50 golpes en la nuca y además me golpearon en otras partes del cuerpo, y a pesar de que les decía que se detengan, continuaron golpeándome, incluso entre ellos decían que me den donde no quede huella”.

“Después de eso me llevaron a la cárcel municipal y me dejaron arrestado por 36 horas y fue por esa razón que posteriormente fui a la Fiscalía para poner una denuncia contra la Policía.

“Admito que había ingerido bebidas alcohólicas, pero no hay una justificación para que me torturaran, sobre todo porque es ilegal. Fueron cuatro los oficiales que me golpearon y por eso decidí poner mi denuncia”, abunda el afectado.

El denunciante asegura que el problema aumentó para él hace unos días debido a que los uniformados se enteraron de la denuncia, ya que acudieron a Chacsinkín agentes de la Fiscalía para hacer las diligencias correspondientes.

“Anteayer (por el domingo) estaba con unos amigos en la tarde, cuando los oficiales comenzaron a rondar el predio donde estaba, incluso quisieron entrar a detenerme, con el argumento de que tienen una cuenta pendiente conmigo.

"El dueño de la casa les impidió que me detuvieran, pero en venganza se llevaron la motocicleta del hermanito de un amigo y cuando fueron a pedir que la devuelvan argumentaron los oficiales que solo la regresarían si yo voy por el vehículo, lo cual no hice.

Responsabiliza a oficiales

Tzum Chuc señala que hace responsable a la Policía Municipal de lo que le suceda a él o su familia, pues son los únicos con los que ha tenido problemas y cada vez el acoso hacia su persona es mayor.

“Tengo miedo de salir a la calle porque no sé en qué momento me van a detener y con el riesgo de que nuevamente me torturen, por eso decidí hacer público el problema que tengo”.

Caso reciente

La Policía Municipal de Chacsinkín sigue en la mira de la opinión pública, pues aún se investiga el presunto asesinato de Ronald Richmond Díaz, en manos de agentes.

Como hemos informado, el cuerpo de Richmond Díaz fue encontrado colgado de un árbol en la vera de la carretera Xoy-Chacsinkín, el 8 de abril pasado.

Ayer martes dimo a conocer que, a cinco meses del presunto homicidio, el caso sigue sin avances en la Fiscalía, a pesar de la insistencia de la ahora viuda Deimy Dzul Matus.

La mujer sostiene que su esposo fue golpeado y torturado por la Policía Municipal cuando lo detuvieron, luego colgaron su cuerpo para hacer creer que se suicidó.

“Solo había tenido problemas con elementos de Chacsinkín, quienes anteriormente ya lo habían golpeado y torturado”, aseguró en su momento.

Deimy Dzul permanece en Chacsinkín con sus hijos, pero asegura que es perseguida por la Policía de la localidad.— Megamedia