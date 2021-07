Joven encuentra muerto a su esposo de 19 años en Umán

UMÁN.- Un joven de 19 años se quitó la vida el domingo en la colonia El Lienzo Charro y fue descubierto por su esposa, de 17 años.

El incidente ocurrió en la tarde del domingo, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada de auxilio en la que les pedían acudir a la calle 9A entre 26B y 26C de la colonia El Lienzo Charro, pues un hombre se había suicidado.

Al lugar llegaron los elementos de la policía y hablaron con S. G. T. C., de 17 años de edad, y esposa del joven.

La mujer relató que llegó a su casa, entró al cuarto y encontró a su esposo colgado, por lo que se apresuró a bajarlo y, de inmediato, pidió ayuda.

Los paramédicos no pudieron salvar al joven, identificado como B. C. C. M., pues ya había fallecido.

También acudió personal de la Fiscalía y la Semefo para las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo para la autopsia de ley.

Padre halló muerto a su hijo de 24 años

Este es el segundo suicidio en Umán en menos de una semana, pues el 14 de julio, un padre de familia llegó a su casa y halló a su hijo colgado en uno de los cuartos de la vivienda.

Los hechos se registraron en la calle 15 con 18 y 20 del barrio de La Guadalupe, en Umán.

El hombre se encontró con a su hijo de 24 años de edad suspendido de un hamaquero. De inmediato llamó a los servicios de emergencia y, aunque los paramédicos atendieron a su hijo, ya nada pudieron hacer para salvarlo.

Ante está situación dieron parte a la Fiscalía y a la SEMEFO para el levantamiento del cuerpo y que se realicen las investigaciones correspondientes.

Líneas de apoyo para la prevención del suicidio: