Joven huérfano de Tekax, listo para viajar a Europa

Mike Jordan Santos Chablé jamás imaginó que con 23 años estaría empacando las maletas para viajar a Reino Unido, gracias a una beca que ganó por su buen desempeño. De hecho, Mike pensó que por sus condiciones de vida tendría muchas dificultades para salir adelante.

El joven nació en Tekax y siendo muy bebé fue llevado a Estados Unidos. Sin embargo, cuando su madre falleció tuvo que regresar al municipio para quedar a cargo de su tía paterna, Marisela Santos Magaña.

Gracias a su tía, Mike logró concluir la primaria y telesecundaria, la cual cursó en la comisaría de Kinil. Aunque el joven creyó que, como todos los demás jóvenes de la localidad, tendría que comenzar a trabajar después de concluir la secundaria, su tía lo animó a inscribirse en el Colegio de Bachilleres de Tekax.

Consciente de las necesidades económicas de su familia, Mike en sus ratos libres trabajó en el campo o como ayudante de albañil. “Podría solventarme y mi familia me daba techo, ropa y comida”.

Al graduarse, otra vez pensó que había llegado a la cúspide de su formación, sin embargo, nuevamente Marisela le animó a inscribirse en la Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS) pues, haciendo cuentas, no saldría caro ya que además no tendría que viajar pues la escuela estaba en el municipio.

“Mi tía fue la que siempre me impulsó a tener una carrera, al ver que tenía su apoyo busqué una carrera que no costara mucho y por eso me decidí por TSU (Técnico Superior Universitario) en Sistemas Informáticos porque solo necesitaba una computadora y estudiar”.