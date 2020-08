Joven hunucmense muere en su hamaca; tuvo síntomas de Covid

HUNUCMÁ.- Otra muerte repentina ocurrió en la casa de un joven de 23 años en Hunucmá. Joshua F. O. le dijo a su mamá que se metería a bañar, pues iban a llevarlo al doctor luego de que presentó tos seca y calentura.

Solo pasó media hora cuando Silvia F. O., de 59 años y madre del joven, fue a verlo y lo encontró desvanecido en su hamaca, por lo que de inmediato dio aviso a los números de emergencia.

Los paramédicos aribaron al predio y constataron que Franco ya no tenía signos vitales, por lo que los deudos solicitaron a un médico particular que expidiera la carta de defunción.

Trascendió que la causa de muerte fue neumonía atípica (Sars-Cov-2).