Joven madre denuncia presunto intento de secuestro en Umán

UMÁN.- El presunto intento de secuestro de una mujer causó un gran temor entre vecinos de esta población.

El hecho ocurrió la noche del pasado domingo en calles del centro de esta población. Unos hombres a bordo de una camioneta blanca intentaron le cerraron el paso a una joven madre de familia cuando regresaba a su casa.

En redes sociales la joven Andrea C. dio a conocer la experiencia desagradable.

"Amig@s tengan mucho cuidado, aproximadamente a las 10:44 pm del día de hoy, en el centro de uman una camioneta blanca de doble cabina me cerró el paso. Yo venía de acompañar a una amiga y a su hija del centro porque fueron a buscar un mototaxi para irse a su casa ella''.

''La casa de mí mamá está cruzando la esquina, cuando yo me paré para cruzar ellos vieron que yo me quedé parada para esperar que pasen se frenaron y la persona que venía manejando abrió su puerta, yo me quedé en shock unos segundos y cuando reaccioné cruce rápido''.

''Se pegaron a mi lado''

''Afortunadamente estaba en frente a la casa de mí madre y ella estaba en el porche con mí bebé en brazos, cuando estaba abriendo la reja para entrar ellos se pegaron a mí lado y supongo que al ver a mí mamá arrancaron rápido''.

''No saben lo horrible que fue. Mí corazón casi se sale de mí pecho, bastaron unos segundos para no volver a ver a mis hijos, quizá si mí mamá no los hubiera visto quién sabe dónde estaría en estos momentos. Amigas CUÍDENSE, nunca pensé pasar esta angustia''.

''No tenía ropa escotada, no estaba viniendo de pasear, no salí por gusto, estoy terminando de trabajar, no es justo ser mujer y no poder salir a la calle con el miedo de NO REGRESAR JAMÁS, MIS HIJOS ME ESPERAN EN CASA".

Ante la situación de inmediato varios usuarios de las redes sociales compartieron la información ya que consideran que es algo grave para la seguridad principalmente de las mujeres.

Además exigieron a las autoridades mayor seguridad, porque los hechos ocurrieron en una zona que desde hace varias semanas se encuentra sin alumbrado público.- Carolina Uc Quintal