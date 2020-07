Joven pintor de Tixkokob viajará a Baja California

Expone su talento en internet

TIXKOKOB.— El joven Ángel Canul Pech dio a conocer su talento en redes sociales, donde exhibió sus dibujos.

El pintor descubrió su pasión a los cuatro años cuando comenzó a dibujar personajes animados que estaban de moda en la televisión y las figuras que salían en una conocida marca de botanas.

Canul Pech ahora tiene la responsabilidad de reparar unos cuadros que estaban en la oficina de la presidencia municipal, que fueron quitados por administraciones pasadas.

“Son tres cuadros que tengo el honor de reparar del reconocido pintor Sergio Cuevas Avilés; la verdad cuando vi la firma de quién eran los trabajos hablé con las personas que me contrataron para su reparación, ya que no estamos hablando de cualquier pintor, es un reconocido artista del arte, un campechano, y me siento orgulloso de reparar sus trabajos que se dañaron por la humedad”, expresó.

Recordó que él comenzó a trabajar de manera profesional en 2016, pero antes realizó muchos retratos que le pedían familias.

Consideraba que era su pasatiempo y le quitaba el estrés del trabajo.

Él combina el arte de la pintura con su trabajo de ingeniero, que es su verdadera profesión, actualmente es maestro de pintura en la casa de la cultura local donde enseña a varios niños que acuden a sus clases.

Aseveró que se dio a conocer de manera oficial en el Festival de las Aves del Toh, en la ciudad de Mérida, donde recibió mención honorífica, después toma parte en el Primer Encuentro de Pinturas en el Palacio de la Música con su trabajo “Anclado en el Pasado”.

También ha participado en diferentes galerías privadas de la cuidad de Mérida, expuso en Progreso, Campeche, en Tizimín, Buctzotz y en las Noches Blancas de la capital del Estado.

“El primer trabajo con el que me di a conocer fue Veredas, que me sirvió de terapia para mis manos, esto a raíz de un accidente que sufrí y el cuadro fue el que me dio a conocer. Como todos en la vida tenemos a un ídolo de alguna disciplina, admiro y respeto mucho a Víctor Argáez, un gran pintor muralista de Yucatán” dijo.

Presentación

Anticipó que si no hay cambios, el 7 agosto expondrá en las galerías Carlos Olocheas, en La Paz, Baja California Sur, como parte del proyecto “Mil Artistas de México” del Instituto Sudamericano de la Cultura.

Sobre la restauración de los cuadros del Palacio Municipal, indicó que al principio dudó en aceptar los trabajos por la responsabilidad que conlleva, pero se dio cuenta que están valorando su trabajo.

Explicó no es fácil reparar las obras por el material que el maestro Sergio Cuevas Avilés utilizó.

Los interesados pueden contactar al pintor al celular 99-11-03-31-11 o en la calle 28 entre 3 y 5 de la colonia Francisco I. Madero o San Francisco.

“Me siento orgulloso de que mi talento sea reconocido, son trabajos con historias de la época, en uno me basé a través del tiempo, donde antes jugaban los niños con una rueda de bicicleta, en comparación de hoy que se está imponiendo la tecnología a los niños”, concluyó.— MAURICIO CAN TEC