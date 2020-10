Joven se suicida en Kanasín; su hermana halló el cuerpo

KANASÍN.- Tras discutir con su pareja, un joven de 27 años de edad, se suicidó en Kanasín, su hermana lo encontró colgado.

El trágico hecho ocurrió en la calle 4 con 41 de la colonia San Camilo Kanasín.

El día de ayer, Rubi C. C. llegó a casa del ahora occiso, identificado como Fausto C. C.. La mujer entró al domicilio y encontró a su hermanito colgado de la base de un ventilador.

Aterrada al ver el hecho, la señora salió a gritos pidió ayuda, uno de los vecinos al escucharla fue con ella y descolgó al joven; sin embargo, este ya no contaba con vida.

Al lugar arribaron elementos policíacos, quienes acordonaron el área y pasaron el reporte a la Fiscalía, para que realizara las diligencias de rigor. Momentos después, personal del Servicio Médico Forense llegó al sitio y se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo sin vida del joven.

Se supo que el ahora occiso, tuvo una fuerte discusión con su pareja de 26 años de edad.- Con información de MegaNews

Líneas de apoyo para la prevención del suicidio: