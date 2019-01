Joven tendera se enfrenta a un asaltante pistolero

“Pensaba en mi hijo”

PROGRESO.— La comerciante Blanca S.C. vivió los 10 minutos más angustiosos de su vida al enfrentarse a un ladrón encapuchado que entró a la tienda de abarrotes empuñando una pistola, con insultos le exigió el dinero de la venta del día e, infructuosamente, trató de abrir la caja registradora, cuya llave ella no tenía a la mano.

La joven comerciante al ver que el encapuchado la apuntaba con una pistola solo pensó en salvar la vida de su hijo de 7 años de edad, quien le acompañaba el sábado 12 al momento del atraco, así que cubrió al menor con su cuerpo y armándose de valor gritó pidiendo auxilio, llamado al que acudieron varios vecinos e hicieron huir al asaltante.

Los hechos ocurrieron el sábado minutos antes de las 8 de la noche, recuerda la comerciante, propietaria de Abarrotes Progreso, ubicada en la calle 35 entre 96 y 98 de la colonia Feliciano Canul Reyes, en esta ciudad.

Faltaba una hora para que cierre el negocio, cuando entró una persona que tenía un casco y pasamontañas.

“Llevaba una pistola y comenzó a insultarme; sin dejar de apuntarme me pidió el dinero, lanzó amenazas, golpeó varias veces la caja registradora para que la abra, pero no tenía la llave a mano; eso molestó al asaltante, quien con la cacha de la pistola me pegó en el brazo”, relató la tendera.

“Pensaba en mi hijo, lo cubrí con mi cuerpo y le pedí que por favor se diera cuenta que se trataba de un niño, pero el asaltante siguió insultando, me arrebató el celular, miraba a la calle temiendo que llegaran otras personas a comprar.

“Cuando vi que las ventanas de la casa de enfrente se abrieron y se asomaron los vecinos, entonces me armé de valor y grité pidiendo auxilio, seguí gritando.

“Eso alertó al asaltante, quien salió y se fue corriendo por el Poniente; los vecinos llegaron para prestar ayuda y reportaron el caso a la Policía”, abundó.

La comerciante indicó que los vecinos le comentaron que en la esquina de las calles 35 y 96 estaban dos personas en una moto y una de ellas entró a la tienda para asaltar, pero no contó con la reacción de la tendera.

El asaltante que estaba en la moto huyó al ver que los vecinos salían de sus casas.

La comerciante interpuso la denuncia ante la Fiscalía del Estado, a la cual le entregará vídeos sobre los hechos.— G.T.V.