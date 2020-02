Jóvenes acuden a apedrear una casa y les disparan; uno murió

TAHDZIÚ.— Un conocido vándalo del municipio fue ultimado durante las primeras horas del día luego de que, al parecer, acudió a apedrear una vivienda en la colonia Francisco Villa.

Te puede interesar: Barco surca las calles

Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la madrugada de este domingo, cuando un grupo de jóvenes fueron a apedrear una vivienda en la calle 12 entre 19 y 21 de la colonia Francisco Villa.

El propietario de la casa, enojado, tomó su escopeta calibre 20 y salió a dispararle a los jóvenes, quienes comenzaron a huir, pero a uno le dio en el pecho y le causó la muerte.

Un adolescente de 19 años

El joven que murió se llamaba Luis C. C. y tenía 19 años de edad. Según se averiguó, no es la primera vez que se ve involucrado en problemas.

La víctima quedó tendida en la calle mientras sus compañeros huyeron del lugar.

Posteriormente llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes con apoyo de la policía municipal, acordonaron el área y detuvieron al autor del disparo.

Asimismo, las autoridades se llevaron en calidad de detenido a Édgar C. C., de 19 años, hijo de quien disparó y que había participado en una riña antes de la muerte.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la fiscalía y posteriormente llegaron los peritos y criminalistas del Ministerio Público, para las diligencias correspondientes.

Síguenos en Google Noticias