Jóvenes sufren accidente en motocicleta al llegar a San Crisanto

TELCHAC PUERTO.- El paseo de dos jóvenes terminó mal luego de que uno de ellos cayó de la motocicleta en la que viajaban cuando pasaron un tope.

Este domingo por la tarde se registró un accidente de tránsito sobre la carretera Telchac Puerto-San Crisanto, a la altura del kilómetro 49.

Dos personas circulaban de Poniente a Oriente, en la motocicleta Italika 125 c. c., con placas de circulación TRY - 25 YUC, cuando al llegar a San Crisanto pasaron el tope de la entrada a exceso de velocidad.

Claudio I. U. , de 24 años de edad, cayó de la moto y se lesionó la cabeza. El hombre, que además estaba alcoholizado, fue trasladado a una clínica para su valoración.

El conductor, identificado como Alejandro G. C., de 17 años, y el pasajero son oriundos de Ekmul, Tixkokob.