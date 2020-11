“Juegan” con apoyo

Quejas en Dzilam González por una entrega “desigual”

DZILAM GONZÁLEZ.— “Con la gente no se juega“, denunciaron familias de este municipio por la entrega selectiva de apoyos federales del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), tras las inundaciones que sufrieron por los ciclones.

Los afectados indicaron que no fueron tomados en cuenta para recibir los apoyos del Fonden.

La entrega se llevó al cabo ayer, como parte de la ayuda tras los daños causados por las pasadas inundaciones y la contingencia por el coronavirus.

Los quejosos manifestaron que en el municipio existen más de 8 mil habitantes y cerca de 3 mil familias, pero solo se otorgaron 95 apoyos en la comunidad.

Los habitantes que se quedaron sin el apoyo cuestionaron al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se encargó de entregar los víveres y otros artículos.

Los soldados respondieron que ellos solo recibieron una hoja con los nombres de los beneficiados, pero dejaron fuera a muchas familias.

En redes sociales, los inconformes externaron su molestia.

“Es lamentable lo que pasa, no se me hace justo que lleguen apoyos federales y que no se repartan equitativamente, sobre todo la falta de organización que tienen las personas que lo mandan, en otros municipios vemos que el apoyo se reparte parejo sin ver condición social o económica”, opinó un usuario en Facebook.

“Después de hacerte dar vueltas, que vayas de acá y para allá, ahora vengan y te digan que tú no necesitas el apoyo, ¿ellos quiénes son para definir tu situación? el apoyo debe ser para todos. Es mi humilde opinión y disculpe si a alguien ofende, pero creo que se tenía que decir y se dijo, porque con la gente no se juega ni se virotea como se quiere”, indicó la internauta Wendy Perera.

“No es justo que solo a unos cuántos y peor aún, solo a los allegados sean a quienes se les dé el apoyo”.

¿A quién se le habrá ocurrido tan mala administración del recurso federal quedando al descubierto su incompetencia?”, manifestaron los usuarios.— MAURICIO CAN TEC

Opinión Reparto

Los inconformes coincidieron en que la entrega del apoyo del Fonden debe ser pareja.

Más familias

Señalaron que hay que tener en cuenta que en Dzilam González existen familias de nuevos matrimonios y que actualmente varios de los dzilameños se vieron afectados sin excepción de algún nivel social.