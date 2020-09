“Juegan con necesidad”

No recibe apoyo federal un adulto con discapacidad

VALLADOLID.— Víctor Manuel Castillo Aguilar, de 55 años de edad y quien tiene una discapacidad muscular y ha pasado casi toda su vida en una silla de ruedas, es una de muchas personas con capacidades diferentes que todavía no recibe su beca del programa de Bienestar del gobierno federal.

Como se sabe, las autoridades federales otorgan becas a las personas con capacidades diferentes, como parte de su plan de Bienestar, pero hay muchos que todavía no reciben ese apoyo por diversas circunstancias.

En el caso de Castillo Aguilar, explicó que fue hijo único y desde hace varios años quedó huérfano de padre y madre, de tal modo que quedó al cuidado de sus primos, quienes desde siempre lo han cuidado y otorgado todos los cuidados necesarios, incluso la compra de sus medicamentos, alimentos, entre otras cosas.

Sin embargo, requiere recursos para sus gastos personales, pero no puede obtenerlos, de modo que sus parientes lo proveen de todo lo necesario.

Hace poco más de un año su tutor, Francisco Chimal, lo llevó a las oficinas de los programas de Bienestar, ubicadas en el fraccionamiento Flor Campestre y que encabeza la exalcaldesa Alpha Tavera Escalante.

En el lugar recepcionaron sus datos y le ofrecieron inscribirse al programa de becas para personas con capacidades diferentes.

No llega recurso

Sin embargo, luego de varios meses todavía no recibe información sobre el apoyo, lo cual causó su desesperación debido a que no puede desplazarse solo y no ha podido acudir a la oficina para saber lo que pasó.

Incluso su tutor acudió de nuevo a oficina de Bienestar, donde según explicó la empleada que lo atendió no le pudo dar una respuesta satisfactoria y solo argumentó que son miles de casos que se atienden en el país.

Hace poco más de tres meses, una trabajadora del mismo programa acudió personalmente en la casa donde vive en afectado, en el fraccionamiento Zaciabil y volvió a recopilar todos los datos del denunciante para inscribirlo de nueva cuenta al programa Bienestar.

El afectado dijo que de nuevo no ha recibido respuesta, por lo que piensa que solo están jugando con sus necesidades y que el programa, al menos con él, no está cumpliendo.