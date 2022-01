Juicio a favor de taxistas por $7 millones

Fueron despedidos hace más de 3 años

TIZIMÍN.— Operadores de transporte público ganan un juicio a su favor por 7 millones de pesos, tras ser despedidos injustificadamente por su sindicato hace más de tres años.

El grupo de 30 taxistas recibió la noticia de sus asesores legales que la demanda laboral interpuesta en mayo de 2018 dio resultados favorables.

Hace más de 3 años un grupo de 30 operadores de transporte público se manifestó y realizó una huelga de hambre frente al sindicato Félix Rosado Iturralde debido al mal manejo del comité directivo en el reparto de concesiones.

Las protestas del grupo inconforme ocasionó que sean rasurados del sindicato y por eso iniciaron las demandas laborales.

Filiberto Arjona Canul y Fanny López Escamilla, asesores legales de los operadores del transporte público, informaron que la resolución asciende a 7 millones de pesos; sin embargo, son varias cantidades que les corresponde a cada trabajador de acuerdo con su antigüedad laboral.

Los abogados dijeron estar dispuestos a dialogar con el líder sindical Severo Avilés para llegar a un arreglo.

“Si no hay buena disposición nos vamos a las últimas consecuencias y que se pague el último peso; no esta de más recordar que cuando iniciamos la demanda estábamos en la disposición de negociar y ellos no quisieron y hoy hay un resultado adverso”, dijo Arjona Canul.

“Queremos negociar con civilidad y el representante del sindicato haga lo que debe ser”, agregó.

El asesor detalló que en el resolutivo hay dos puntos importantes: el primero es que procedió el juicio laboral y el otro es que se condena tanto al sindicato como a los demandados físicos que son los socios, es decir, que a fuerza tendrá que pagar alguna de las dos partes.

Por su parte, el taxista inconforme William Rosado Tec agradeció a la gente que los apoyó cuando se hicieron las manifestaciones.

Por último, dijo que solo les queda esperar que se cumpla el juicio y paguen por los daños y perjuicios ocasionados al gremio taxista.— Wendy Ucán Chan