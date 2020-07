Julián Zacarías: No se detendrá nada en Progreso

PROGRESO.— El alcalde Julián Zacarías Curi calificó como falta de respeto para este municipio que un grupo de diputados, incluyendo a la legisladora priista que representa esta cabecera del noveno distrito, haya votado en contra de aprobar el préstamo de 36 millones de pesos que el Ayuntamiento solicitó para realizar obras y generar fuentes de empleo.

Pero a pesar que no aprobaron el crédito se seguirá trabajando, gestionando recursos para obras, ahora en el Ayuntamiento se trabaja en ocho frentes y no se detendrá nada, afirmó.

El concejal señaló que es muy triste saber que Progreso no tiene representación ni voz en el Congreso del Estado, porque la diputada del noveno distrito, originaria de esta ciudad(Lila Rosa Frías Castillo), votó en contra.

El Congreso estatal rechazó con 11 votos a favor y 13 en contra, la solicitud de préstamo del Ayuntamiento de Progreso. El alcalde dijo que ese dinero era para usar en un paquete de ocho obras, las cuales fueron presentadas a la legislatura para que los diputados estén enterados y lo aprobaran.

“Parece que (los diputados) no están viendo cómo se encuentran las calles y que la gente no tiene trabajo, el dinero del préstamo que solicitamos era para eso, para dar trabajo, todo eso se explicó a los legisladores, si sabían que no lo iban a aprobar para qué nos hicieron comparecer, fue pérdida de tiempo”, remarcó.— GABINO TZEC VALLE

Además señaló que a pesar de la negativa los legisladores que ignoraron que Progreso es el puerto más importante de la Península, no frenarán su compromiso en mejorar la infraestructura y apoyar a quienes más lo necesiten, así que seguirá trabajando en encontrar los medios y mecanismos para que sigamos avanzando”.

Labores

A la pregunta de qué hará la comuna progreseña ahora que se le negó el empréstito, el alcalde Julián Zacarías dijo: “Pues lo mismo, seguir trabajando y seguir resolviendo solo, cuando se ha visto que se dependa de esas autoridades, haremos gestiones, hay ocho frentes trabajando en el municipio. Es muy triste ver que tu representante en el Congreso no te apoye, como si no vieran que las calles están rotas y que hay más contagios “.