La alcaldesa de Uayma, su familia y colaboradores dan positivo a Covid-19

UAYMA, Yucatán.- La alcaldesa Yamili Cupul Vázquez informó que ella, su familia y colaboradores salieron positivos a las pruebas de Covid 19.

A través de su cuenta de la red social facebook, la presidenta municipal explicó que se contagiaron debido al trabajo que realizan para prevenir la enfermedad en las familias de la comunidad.

La primera edil publicó en su cuenta de Facebook un documento en el que detalla las acciones que ha tomado en el Ayuntamiento para evitar los contagios de esta enfermedad, de cuyas pruebas dieron positivo ella, familiares y algunos colaboradores.

Por favor cuidémonos, si sientes algún sintoma aíslate, a mí me empezó con una tosesita y dolor de huesos, un amigo me pregunto si tenia el sentido del olfato y sabor y le dije que no, (era algo que no me había percatado) con ese síntoma más detectado me preocupe, lo cual fue un detonante del resultado que ahora les comparto.

Por el momento, la funcionaria se mantendrá en aislamiento por el período que las autoridades sanitarias han establecido, así mismo, exhortó a la población a cuidarse y ante los primeros síntomas acudir a los servicios de salud.- (Por Mauricio Can Tec).