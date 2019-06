La apicultura, en crisis

Bajón del precio de la miel y freno a venta al exterior

VALLADOLID.— La situación económica de los apicultores se complica, pues en algunos centros captadores del dulce los “machetean” con el precio.

El kilogramo del dulce ya bajó hasta los 15 pesos (descenso del 60%), en algunos lugares. Además, si los productores de la región quieren dejar la miel en el centro de captación les pagarían a plazos, es decir, a crédito.

En esos sitios les dicen a los apicultores que no hay dinero para pagarles.

Ante esa difícil situación, muchos prefieren llevarse el producto para almacenar en sus casas.

Hace unos días publicamos que el precio de la miel bajó en Valladolid de $36 a $22, pero lo más lamentable es que los compradores no les están aceptando la miel a los productores porque está detenida la exportación.

Las ventas al extranjero, concretamente a Alemania, están paralizadas por motivos que se desconocen, de tal modo que las empresas están rechazando la miel que les llevan.

Rolando Canché Poot, administrador de la empresa Mieles de México (Mielmex), comentó que al no haber exportación, algunos vendieron en el mercado nacional a diversas empresas, pero ya está saturado el mercado en México.

Rolando Canché también es apicultor y aseguró que su producto no lo puede vender. Otros productores le han llevado el dulce, pero no se los compra porque no hay dinero para pagar.

En otros centros de acopio les ofrecen apenas $15 por el kilogramo de miel, y además les piden que dejen el producto a crédito y cuando la situación se normalice y las empresas puedan exportar, les pagan el adeudo. Muchos no dejan el dulce.

Otros campesinos dejan la miel en el apiario. No la extraen ante el problema que se está viviendo, de modo que las abejas tienen suficiente alimento en sus cajas y no tienen necesidad de salir en busca de floración.

Algunos centros de acopio están aprovechando para darle mantenimiento a sus instalaciones, incluso pintar y mejorar sus tambos, a fin de que cuando se normalice la venta ya tengan suficiente espacio para almacenar el producto.

Erika Beutelspacher de la Torre, administradora de “Productos Selectos del Sureste (Proselsur), una de las empresas más importantes en exportación, manifestó que efectivamente está cerrado el mercado extranjero, y hasta el momento se desconocen los motivos, por lo que muchos intermediarios no están comprando.

En su caso personal dijo que les ofrece a los productores hasta $25 el kilogramo, pero se los pagarían en cuanto se reinicie la exportación. De lo contrario no puede pagarles porque no hay dinero suficiente.

Ante este problema, la mayoría de los campesino no deja su producto, ya que ellos mismos necesitan del dinero para poder subsistir con sus familias. Lamentablemente, indican, no se ha podido hacer nada.

Se ha visto en las calles de la ciudad a algunos campesinos ofreciendo miel en pequeñas botellas de plástico de medio litro, la cual venden hasta en $40 de casa en casa, pero en realidad no es mucho lo que logran comercializar.— Juan Antonio Osorio

Problemas

En el Sur

La difícil situación que viven los apicultores del Oriente no es exclusiva de la zona.

“Macheteo”

En Ticul y Tahdziú también hay “macheteo” de los precios de la miel, lo que causa preocupación entre productores.

Petición

Los apicultores sureños ya pidieron la intervención del gobierno del estado para que los apoyen.

Cooperativa

Carlos Falcón Gutiérrez, de una cooperativa de mieleros, señala que en las últimas semanas les han estado “macheteando” los precios de la miel, pero no saben a quién acudir para que les ayuden ante esta situación. Asegura que los intermediarios han mantenido desde hace varios años los precios del kilo del dulce en $38.