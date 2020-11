La ASEY se retira de Kanasín con las manos vacías

Niegan informes

Una visita de representantes de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) a Kanasín sacó a flote señales de ocultación de información del Ayuntamiento y propició la “aparición” del contralor municipal, después de mucho tiempo en que se había vuelto ojo de hormiga para el propio órgano auditor.

La presencia del contralor —Edgardo Andrei Núñez Chan— se concretó en condiciones extrañas que hizo notar la ASEY en las actas de la visita.

De acuerdo con los oficios, el funcionario municipal proporcionó versiones distintas ante una petición de documentos. Se le ubicó en una oficina compartida del Palacio Municipal, donde no se le había localizado en ocasiones anteriores para hacerle notificaciones.

El 13 de agosto publicamos que Núñez Chan, responsable del Órgano de Control Interno del municipio, no tenía oficinas en el Palacio, donde se alegaba desconocimiento de su paradero.

Entre los casos atendidos por la Auditoría hay denuncias por un conflicto de intereses en el que están envueltos funcionarios del Ayuntamiento, por su vinculación con empresas favorecidas con contratos.

En ocasiones anteriores se trató de localizar al contralor para pedirle que inicie procedimientos administrativos sancionadores por irregularidades derivadas del Informe Individual de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

De acuerdo con actas de la ASEY, visitadores de este órgano estuvieron en el Palacio Municipal de Kanasín hace una semana, el viernes 30 de octubre. Solicitaron expresamente las declaraciones patrimoniales “y de intereses iniciales y de modificación de los ejercicios fiscales 2018 y 2019” de los regidores, así como “el original y copia para su cotejo de las declaraciones de situación patrimonial y de interés” —de los mismos ejercicios— del tesorero municipal, Jorge Armando Quijano Roca, y de la coordinadora de Seguridad Jurídica Patrimonial, Ana Alejandra Romero Gamboa.

Los dos visitadores comisionados se dirigieron primero a un módulo de la planta baja del Palacio, donde preguntaron por el contralor. Quince minutos después se presentó ante ellos José Francisco Baas Pech, quien dijo ser auxiliar jurídico e indicó que Núñez Chan no se encontraba en el edificio, pero lo localizaría.

Minutos después Baas se presentó con otra persona, quien indicó que el contralor estaba “en camino”. Más tarde otra persona invitó a los visitadores a pasar a la oficina de la Contraloría Interna. Llegaron a un local que tenía escritos, en papel tamaño carta, los nombres de esa oficina y de la Consejería Jurídica. Allí estaba una persona que se identificó como el contralor, a quien se le informó que la visita tenía fines de verificación.

Seguidamente se le solicitaron los documentos ya mencionados. Respondió que no los podía entregar porque estaban “en otro lugar”. Se hizo constar en actas ese hecho irregular y el funcionario, quien previamente dijo que no ejercería el derecho de “uso de la voz”, indicó que había cambiado de parecer: “Por el tema de la pandemia no pude entregar la documentación... haré todo lo posible por entregarla a la brevedad posible”.

Luego, cuando se leyó el acta, el contralor solicitó otra anotación: “Gran parte de la información se resguarda en el departamento de la tesorería municipal... porque el cubículo asignado a mi área de trabajo no tiene las dimensiones adecuadas...”

La ASEY hizo notar que tampoco había documento o acuerdo en que se fundamentara ese hecho indebido.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Visita de verificación Observaciones

Los visitadores de la ASEY hicieron notar inconsistencias sobre la “oficina” del contralor.

Letrero en papel

El funcionario no estaba en el Palacio Municipal y “apareció” en el mismo local de la Consejería Jurídica. En una hoja de papel bond tamaño carta pegada en la puerta se decía que allí era su oficina.

Ninguna diferencia

En el acta de la ASEY se indica que “no hay una diferenciación visual con señalizaciones” entre ambas dependencias municipales. Tampoco hay “espacio específico” con muebles para resguardar documentos de la Contraloría.

Indebido cambio de lugar

El contralor municipal, a quien nadie ubicaba físicamente antes de la visita de la ASEY, no entregó documentos que le solicitaron con el argumento de que no los tenía allí sino en la Tesorería.