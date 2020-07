La Canaco: “No es toque de queda”

Por la orden de cerrar a las 6 p.m. habría quiebras

PROGRESO.— La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur) de este puerto respalda la medida estatal de restringir el tránsito de personas de 9 de la noche a 5 de la mañana en los puertos, pues primero está la salud de los habitantes, y los comerciantes tienen que acatar la orden de cerrar sus negocios en el horario establecido, dijo su presidente, Roberto Sánchez González.

Anteanoche, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que debido a que ya se usa la última reserva de camas hospitalarias para enfermos de Covid-19 en Yucatán, desde ayer y hasta el 15 de agosto se restablece la “ley seca” y, a partir de hoy, cierran las marinas, los negocios no esenciales cierran a las 6 p.m. y los sábados y domingos, y la SSP vigilará que de 9 p.m a 5 a.m. en las calles de los puertos, y de 10 p.m. a 5 a.m. en los demás municipios, solo transiten personal de seguridad pública y de salud.

Al respecto, el líder local de los comerciantes dijo que son cosas que ya se esperaban, así tenía que ser, pues la gente no entiende, todo el mundo sale a la calle.

“Quedamos como niños regañados porque mucha gente confundió y mal entendió que reactivar la economía, la apertura de negocios, era para que todos salgan a la calle, que no se queden en sus casas, no entienden que se vive una situación muy delicada.

“Y el horario de transitar en las calles no es un toque de queda, sino que son restricciones que se adoptaron por el bien de la salud de los habitantes”, opinó.

Sostuvo que la restricción de la vialidad no se debe tomar como un toque de queda, sino como una medida para disminuir la movilidad, que en ese horario no salgan las personas para pasear o ir a una fiesta, pues se vive una emergencia sanitaria y lo que se busca es frenar la propagación de Covid-19.

El líder de los comerciantes progreseños dijo que todos los comercios tanto esenciales como no esenciales están laborando.

Recordó que el gobernador autorizó a los restaurantes trabajar toda la semana, hasta las 10 de la noche, pero los sábados y domingos solo en la modalidad de entrega de pedidos a domicilio.

Afirmó que las nuevas medidas tienen tremendo impacto en la actividad comercial, hay negocios que aún no se recuperan y podrían cerrar por falta de recursos, pues con la orden de cerrar a las 6 p.m. verán mermados sus ingresos.

De la “ley seca”, dijo que también se esperaba porque en el tiempo que se permitió la venta de bebidas alcohólicas se realizaron fiestas y éstas propician la propagación del coronavirus.

Consideró que aunque hay impacto en la economía, hay que cumplir las nuevas medidas del gobierno estatal; si no hay un motivo urgente, no se debe salir a la calle, para cuidar la salud de los ciudadanos.— G.T.V.