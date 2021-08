La Canaco truena a dos directores

Aprueba la labor de Pesca, Obras y Servicios Públicos

PROGRESO.— De todas las dependencias municipales, las que están tronadas y no cumplieron con las expectativas son Turismo y Comercio, así como Comunicación Social, no avanzaron, dijo Roberto Sánchez González, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del puerto.

El director de Turismo y Comercio es Manuel Rosado Heredia, y el de Comunicación Social es Herbert Pech Baquedano, quien el 1 de septiembre próximo asumirá el cargo de regidor.

Sánchez González expresó que la Dirección de Turismo y Comercio no se acercó al sector comercial, está tronada, no hizo el trabajo que se esperaba, no toma en cuenta que el turismo tiene gran potencial económico, y se dedicó a otras cosas o, de plano, no trabajó.

“Progreso no solo es pesca, en esta ciudad y puertos aledaños hay mucho turismo local, nacional y extranjero, hay un gran potencial, pero no hubo apoyo para promover y fortalecer el comercio, sobre todo en una época difícil por la pandemia del Covid-19”, apuntó.

Sostuvo que también falló Comunicación Social, no cumplió con su función de informar a los habitantes y sectores comercial y turístico, por ejemplo cierran el malecón, pero no comunican cuando lo van a reabrir ni si será peatonal.

Se hacen eventos y designaciones de personalidades para días especiales, pero la sociedad se entera cuando ya se hizo, lo informan por medio de las redes sociales, no interactúan con los ciudadanos, no hubo comunicación directa, indicó.

Dijo que, para la Canaco, la campeona sin lugar a dudas es Servicios Públicos Municipales, cuyo director, Karim Dib López, hizo un buen trabajo, dio buenos resultados y fue premiado con una regiduría, que asumirá el 1 de septiembre próximo.

Afirmó que el trabajo de Servicios Públicos está a la vista. “Se vio cuando azotaron los huracanes el año pasado, la actuación fue rápida, así que para el nuevo director de esa dependencia será un reto mantener todo el buen trabajo que hizo Karim Dib”, afirmó.

Agregó que en opinión de la Canaco, Obras Públicas y Pesca dieron buenos resultados, a la vista de los ciudadanos y pescadores.

Indicó que Roger Gómez, director de Pesca, y Dulce Soberanis Gamboa, directora de Espectáculos y presidenta del Comité del Carnaval, fueron premiados con sendas regidurías.

Afirmó que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (Smapap), que dirige Rafael Luna Gutiérrez, y la Dirección de Recolecta de Residuos Sólidos Urbanos Prolimpia, a cargo de Carlos Sáenz Sánchez, afrontan problemas financieros porque no todos los usuarios pagan esos servicios y, los camiones recolectores ya presentan deterioro.— G.T.V.