La CFE demanda a Progreso

Pide un juicio: no quiere pagar $l.2 Mlls. por Zofemat

PROGRESO.— La Comisión Federal de Electricidad no solo no saldó su deuda de $1.225,282.71 por derecho de Zona Federal Marítimo y Terrestre (Zofemat) de 2018 sino, además, promovió un juicio para no pagar y ello impide que el Ayuntamiento inicie el embargo de bienes de la paraestatal, medida que anunció en diciembre el alcalde Julián Zacarías Curi.

La Comuna dio a conocer el conflicto con la CFE el 6 de diciembre, cuando boletinó que requirió a la paraestatal el pago de $1.225,282.71, que incluyen actualizaciones, recargos y multas durante 2018 porque sus instalaciones ocupan 40,648.23 metros de la Zofemat en el municipio, pero, reveló, el miércoles 5 de ese mes la CFE se negó a pagar y, encima, amenazó al Ayuntamiento con que de no saldar un “ajuste” de $492,967 en un plazo de 48 horas, cortará la energía a los inmuebles de la Comuna.

El viernes 7, Zacarías Curi y el tesorero municipal, Emilio Góngora Ortegón, informaron que pagaron los $492,967 para evitar el corte de luz, pero pidieron a la CFE que informe con detalle en qué consistió el “ajuste”.

Ese día, el alcalde dijo que se iniciará el proceso para que la CFE pague los $1.2 millones y si insiste en no pagar, se procedería al embargo de bienes.

El martes 18 de diciembre, Góngora Ortegón informó que el alcalde envió, una semana antes, a la CFE un oficio ultimátum: paga máximo el viernes 21 o se inicia el embargo de bienes y que, en respuesta, Juan Santa María Hernández, superintendente de Zona de Transmisión de Yucatán de la CFE, ofreció que sí pagarán el adeudo y por medio de un asistente pidió a la Tesorería Municipal el número de cuenta bancaria para transferir el dinero.

Fallido ultimátum

El viernes 21 Góngora Ortegón dijo que la CFE no pagó al vencerse el plazo ese día y que directivos de la paraestatal alegaron que gestionaban el dinero en las oficinas centrales de la empresa para pagar como ofrecieron.

Ayer, al cumplirse un mes de que venció el ultimátum municipal, Góngora Ortegón declaró que el ofrecimiento de pago que hicieron los directivos de la CFE “solo fue para ganar tiempo”.

Informó que ellos promovieron un juicio ante el Tribunal de Justicia Fiscal para que no paguen, con el alegato de que ocupan la Zofemar porque prestan un servicio.

Señaló que el Tribunal de Justicia Fiscal notificó el jueves 17 al Ayuntamiento del juicio que promovió la CFE y que todas las acciones contra la paraestatal quedan suspendidas, así que no puede realizar el embargo.

Informó que la CFE también promovió la nulidad del oficio en que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) afirma que la CFE debe pagar la Zofemat al Ayuntamiento porque no hay con la paraestatal un acuerdo de destino de uso de suelo.

Señaló que en 2017, la CFE pagó $700,000 de la Zofemat, pero en 2018, no pagó.

Además, de este año debe pagar $600,000 por Zofemat.

Así que en total adeuda 1.825,282.71 pesos.

La Comuna ya trabaja en el juicio que promovió la CFE.— Gabino Tzec Valle