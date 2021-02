“La cosa está fea, muy fea”: médico advierte en Progreso del daño del Covid-19

PROGRESO.– La cosa está fea, muy fea en Progreso, así resume el médico general Mario Jesús Gutiérrez Rejón la situación del Covid-19 en esta ciudad y sus comisarías.

“Hay muchos casos, gente conocida ya murieron por el coronavirus y también personajes del puerto están enfermos, hospitalizados y graves”, dice el profesional.

En opinión del doctor Gutiérrez Rejón, las playas, que desde el día 4 de este mes permanecen cerradas al público, deberían quedarse (cerradas) más tiempo, el que sea necesario, hasta que los casos de Covid-19 hayan disminuido y que los habitantes y visitantes tomen conciencia y sean más responsables y se queden en casa para evitar más contagios.

De 71 años de edad, de los cuales 43 lleva ejerciendo la medicina general, ex director del Centro de Salud de esta ciudad y ex médico forense, el doctor Mario Gutiérrez, es uno de los pocos médicos de este puerto que atienden casos de Covid-19, para ello disponen de las medidas sanitarias, se protegen para atender a los pacientes y cuando el caso es grave de inmediato lo reporta al 911 y área del sector salud que da seguimiento y atención para que sean trasladados a un hospital.

El consultorio del doctor Gutiérrez Rejón que se ubica en la calle 68 entre 25 y 27 de la colonia Ismael García, siempre está cerrado, hay carteles con el número de celular del galeno para que se le llame, enseguida responde y sale para atender a la persona que puede ser un paciente que acude a una consulta normal o porque tiene Covid-19, así que lo primero que hace es colocarse la mascarilla y las gafas especiales, luego toma la temperatura a la persona que acudió a su consultorio.

“Son muchos los casos de Covid-19 en esta ciudad y sus comisarías, de dispararon porque las actividades se relajaron, habitantes y visitantes se volcaron a las calles y playas, eso no fue nada bueno y las consecuencias están a la vista, la cosa está muy fea en Progreso y si no nos cuidamos se puede empeorar, que haya más contagiados. Lo mejor es quedarse en casa, no hacer reuniones de ningún tipo ni familiares”, alerta.

Como consecuencia del incremento de los casos de Covid-19, los hospitales están saturados, no hay camas disponibles en el O’Horán, tampoco en las clínicas del IMSS e Issste, ni en los privados como el Faro, Pensiones y CEM, por eso es muy importante no bajar la guardia, lavarse constantemente las manos con jabón líquido, usar gel antibacterial, usar gafas (gogles) y mascarillas, pero lo más importante, quedarse en casa.

El virus del Covid-19, explica, está en el ambiente, no se le ve, solo se puede observar con un microscopio, es un enemigo invisible que necesita de un huésped para alojarse y desarrollarse en las células, ese huésped es el ser humano.

Por ojos y boca

“El contagio del Covid-19 es de persona a persona y puede ser por vía conjuntiva (ojos) y bucal, por eso es importante usar gafas (gogles) y tapabocas, mantener la sana distancia, lavarse las manos con jabón líquido arrasa la grasa que tiene el virus que es un ser vivo, sanitizarse”, explicó.

El virus del Covid-19, detalla, requiere de un huésped para replicar, para incrustarse y reproducirse en el organismo humano como si fuera una copiadora que saca muchas copias fotostásticas, se mete por los ojos, la boca y la nariz, pasa por la tráquea, invade los bronquios, pulmones, los intestinos, por eso causa insuficiencia respiratoria y diarrea.

Causa dolor de cabeza, produce una neumonía atípica y cuando se agrava el paciente tiene que ser intubado y se le induce al coma para que pueda soportar el tratamiento y no todos los pacientes se recuperan y salen de los cuidados de la intubación. Los familiares ya no lo ven y si mueren solo entregan cenizas.

“El Covid-19 es más severo en personas que padecen diabetes, cáncer, problemas renales, hipertensos, entre otros padecimientos y también deja secuelas”.

Cuando una persona tiene síntomas, continuó, como tos seca, dolor de cabeza y pérdida del olfato, debe acudir al médico, realizarse la prueba para determinar si tiene Covid-19, checarse con el oxímetro, si marca 95 en adelante la persona está bien en oxigenación, pero si tiene 90 no está bien y requiere de oxígeno que se le puede suministrar por medio de tanques que se rentan a $2,500 al mes, más el manómetro que cuesta $500 mensuales.

La persona que se contagia de Covid-19, queda aislada de toda su familia, es lo más recomendable, sus alimentos y medicamentos se les ponen en la entrada de su cuarto y quedan a la bendición de Dios, si se agravan se les suministra oxígeno y en casos extremos se les lleva a las clínicas donde se les intuba.

Los medicamentos que se les recetan a los pacientes de coronavirus, precisa el doctor Gutiérrez Rejón, son ivermectina de 6 mg cada 12 horas y por cinco días. También se receta el azitromicina. El paciente de Covid-19, dice, debe hacer cuarentena de 14 días.

El doctor Gutiérrez Rejón remarca que hay que ser responsables, no salir de casa, no es necesario que haya toque de queda sino ser más conscientes, evitar las reuniones, no acudir a lugares concurridos, evitar las aglomeraciones, usar las mascarillas, gafas, lavarse las manos, es la única manera de enfrentar al Covid-19.

También remarcó que hay muchas personas que por ignorancia afirman que el Covid-19 no existe, que es una mentira, eso es peligroso y no hay que hacerles caso.— GABINO TZEC VALLE