La crisis agrava la violencia

Ofrece el DIF tres servicios a ellas sin ningún costo

Comunidades

Alertan de más agresiones a mujeres en Motul a raíz del encierro por el Covid-19

MOTUL.— Debido al confinamiento por la crisis del Covid-19 los casos de violencia en el municipio han aumentado, ante lo cual la directora del DIF, Lynn Mata Arroyo, afirma que se atienden todos los casos ya que a pesar de la contingencia no se cerraron las instalaciones.

“Muchas mujeres iniciaron este encierro y quedaron atrapadas en conflictos y crisis y por eso debemos ayudarles y estar a su lado”, dijo.

La ciudad cuenta con atención a mujeres víctimas de violencia y ofrece servicios gratuitos: jurídico, social y psicológico, ya que siguen activos con las medidas sanitarias pertinentes.

Al respecto, la directora Mata Arroyo destacó que para la presidenta del Sistema Municipal del DIF, Kelly Sosa Lugo, es prioritario impulsar programas que refuercen las medidas preventivas y autocuidado entre la sociedad motuleña para que cuenten con una mejor calidad de vida.

En el área jurídica se ofrece asesoría a las mujeres ante la problemática que viven y dar seguimiento a sus casos; en lo social se atiende de primer contacto, se inicia con una entrevista inicial a través de la escucha activa de sus necesidades.

En la parte psicológica se atiende y orienta a las mujeres para la toma de decisiones ante la problemática de violencia que vive.

“Si eres o conoces alguna mujer que vive alguna situación de violencia, recuerda, no es no. Puedes acercarte a nosotras y en caso de emergencia no duden en llamar al 911 o 089”, dijo Lynn Mata.

El DIF Municipal se ubica en la calle 29 entre 24 y 26, con horario de atención por la pandemia de 9 a.m. a 1 p.m. de lunes a viernes. El teléfono de la instalación es el 991 915 0074 y el correo es mujer.motul@mail.com

La Secretaría de las Mujeres y la Instancia Municipal de la Mujer encabezado por Adriana Andrea Can Celis se coordinan y piden comunicarse al 923-37-11 o al 923-37-19 de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m. y sábado de 9 a.m. a 1 p.m. o al correo semujeres@yucatán.gob.mx.— MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS PECH