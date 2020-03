La economía, paralizada

Cierran el cenote Zací; desplome en turismo y ventas

VALLADOLID.— Luego que las autoridades decidieron cerrar el acceso al cuerpo del agua y el restaurante del cenote Zací, ahora cerraron el área del parador de venta de artesanías, con lo que resultan afectados unos 30 artesanos y talleres de talabartería, además de la nula presencia de turistas en el lugar.

En el parador del cenote Zací funcionan alrededor de 30 locales en donde se vende diferentes tipos de artesanías, como tallado de madera o piedra, bisutería y prendas regionales bordadas.

Todos los que trabajan en el lugar viven al día, incluso en varias ocasiones se han quejado por la falta de ventas, y varios de ellos participan en los Domingos de Tianguis en el parque principal, de tal modo que al cancelarse ese evento fue el primer golpe que recibieron.

Ahora les cerraron su única fuente de ingresos, de modo que su situación económica se complica al no tener un sitio para vender sus productos, incluso en el sitio funcionan talleres de talabartería en donde se hacían reparaciones de calzado y de otros productos de piel.

Esta medida implicó el cierre total del cenote Zací y los que trabajan en el lugar ya no saben qué hacer porque casi nadie cuenta con un ingreso adicional, así que están ante un panorama incierto por la falta de recursos para alimentar a sus familias.

Las medidas que se están tomando por el Covid-19 prácticamente mantienen paralizada la economía de todos los sectores de la ciudad, incluyendo al comercio establecido, ya que no hay gente en los negocios, por lo tanto, aunque permanecen abiertos, no sirve de nada porque no hay clientes.

De acuerdo con datos obtenidos, un gran número de trabajadores del Hospital General, y de la Jurisdicción Sanitaria número 2, están solicitando sus vacaciones anticipadas, debido a que tienen miedo de contagiarse, precisamente por estar en los lugares susceptibles de contagio.

Se sabe que en este sentido a varios trabajadores de departamentos administrativos se les ha dado su descanso obligatorio con goce de sueldo, pero los que están en áreas de hospitalización y urgencias están pidiendo ese privilegio, pero hasta el momento se desconoce a quiénes les han cumplido.

En relación también con la contingencia, los trabajadores que acostumbran desayunar o comer en la calle se las están viendo difícil, ya que se ha prohibido a los vendedores ambulantes de tacos y tortas ya no hacerlo, incluso son amenazados por el departamento de Espacios Públicos y Mercados de ya no renovarles sus permisos si insisten en vender en su lugar asignado.

La medida ocasiona pleitos entre los oferentes ya que consideran que no se aplica por igual para todos, ya que hay algunos que lo siguen haciendo y no se les ha dicho nada, por lo que exhortan a las autoridades a no aplicar “dos pesas y dos medidas”.

En los diferentes puntos de la ciudad funcionan decenas de vendedores ambulantes de tacos, tortas, y otros antojitos regionales, a donde se dan cita todos los días un gran número de clientes para dasayunar o comer al mediodía. El miércoles fue el último día que lo hicieron, pues se les informó que ya no deben vender para comer en el mismo lugar, sino servir para llevar.

En este sentido, la mayoría de la gente que trabaja, se está viendo en la necesidad de llevar sus alimentos en sus oficinas o centros de trabajo, o en su defecto los que quieren mejor comen en sus casas antes de salir al trabajo.

Ayer, durante un recorrido realizado, se observó que la mayoría de los puestos ambulantes que aún trabajaron estuvieron vacíos, algunos implementaron una estrategia de venta para llevar a domicilio, por lo que cada uno de los ambulantes subió su número a las redes sociales para que les hagan el pedido.

Ante este panorama, debido a los tiempos, no pudieron atender a todos sus clientes, pues mientras surtían un pedido, al regresar ya tenían otros, mismos que fueron difícil de llevar por la distancia en la que viven los clientes.

Cuando menos dos de ellos conocidos en la ciudad y que atienden a mayor número de clientes, mejor decidieron no salir a vender, debido a que desde siempre no tienen servicio a domicilio y no cuentan con personal ni las herramientas para hacerlo, de modo que mejor prefirieron ya no vender hasta que la contingencia pase, o las autoridades les indiquen hasta cuando ya podrán salir de nuevo a vender.— Juan Antonio Osorio Osorno

