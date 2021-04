La fe se impone al virus

Participan desde casa en viacrucis en Tixmehuac

TIXMÉUAC.— La celebración del viacrucis en este municipio no pasó inadvertida en la población, ya que un grupo de fieles de la parroquia de San Pedro Apostol - San Miguel Arcángel de Chacsinkín- Tixméuac, coordinados por el párroco Rafael May Chunab, realizó la actividad religiosa.

Debido a la pandemia del Covid-19, por segundo año consecutivo se suspendió el evento, para evitar aglomeraciones.

Las familias colocaron altares en las entradas de sus casas y salieron a rezar durante el viacrucis, a fin de recordar la pasión y muerte de Jesús.

Los encargados del viacrucis vistieron playeras rojas para identificarse durante el recorrido.

La actividad fue especial para los fieles católicos, ya que se efectuó a pesar de la pandemia del Covid-19.

En el interior de la iglesia de San Miguel Arcángel hubo pocos visitantes y los asistentes respetaron las medidas de salud.

En Chikindzonot, anteanoche en la parroquia de Nuestra Señora de la Virgen de la Candelaria, el párroco Fidel Aarón May Iuit ofició la misa de la Vigilia Pascual.

El sacerdote destacó en su homilía que “el sepulcro es el lugar donde quien entra no sale, pero Jesús salió por nosotros para llevar vida donde había muerte, para comenzar una nueva historia que fue clausurada, tapada con una piedra”.

“Él quitó la roca de la entrada de la tumba, puede mover las piedras que sellan el corazón, por eso no cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una piedra y debemos esperar porque Dios es fiel, no nos deja solos”, expresó.

“Nos ha visitado y ha venido en cada situación de dolor, en la angustia y en la muerte, su luz iluminó la oscuridad del sepulcro y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida”, agregó el padre.

Grupos apostólicos colaboraron en las actividades de la Semana Santa.— José Candelario Pech Ku