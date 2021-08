La fila más larga: 6 personas

El promedio de tiempo para votar: de 5 mins

IZAMAL.— La consulta ciudadana efectuada ayer domingo, promovida por el gobierno federal, no tuvo mucha participación en este Pueblo Mágico, en donde se instalaron cinco casillas: tres en la cabecera municipal y las otras dos en Citilcum y Kimbilá.

En la casilla para los votantes de las secciones 189,190,196 y 197, ubicada en la escuela primaria, Benito Juárez García, en la colonia del mismo nombre, los votantes de las secciones 194 y 195 fueron ubicados en la escuela primaria Tiburcio Mena, en tanto que la sección 192 y 193 estuvo en la escuela primaria Agustín Melgar. En esta última tanto en la casilla básica y contigua solo se conformó con un presidente y un secretario, no se presentaron los escrutadores y al momento de pedirle a algún ciudadano si deseaba ocupar el lugar nadie aceptó; en este mismo lugar llegaron dos votantes foráneos pero no pudieron sufragar ya que no son originarios de Izamal, indicándoles que en no hubo casillas especiales.

En la sección 194, una ciudadana se presentó a votar, pero al no estar en el padrón no pudo sufragar.

Fueron los dos incidentes más notorios en una jornada en la que la baja participación fue muy evidente.

La fila más larga de votantes que se pudo observar fue de hasta seis ciudadanos votantes como máximo, en promedio fue de hasta 5 minutos como máximo lo que hacía el votante desde llegar a la casilla, entregar su credencial, ubicarlo en el listado nominal, darle la boleta, votar y retirarse.

Los partidarios del partido de Morena días previos a la consulta hicieron intenso activismo de promoción para que ciudadanos salieran a votar en los lugares cercanos donde se instalarían los centros de votación.

En la casilla 194 y 195 el resultado fue el siguiente: básica 153 votos por el “sí” y uno por el “no”; en la contigua, 158 por el “sí”, dos por el “no” y un voto nulo; en la sección 192 y 193 los votos en la básica y contigua por el “sí” fue de 132 y 120, respectivamente, siendo en la primera casilla donde se registró un “no”.

Para la secciones que abarcaron la 189, 190, 196 y 197 en la básica, contigua uno y contigua dos se registró un “sí”, de 174, 166 y 208 respectivamente, en la básica y contigua uno salieron a un voto por el “no”.

En la casilla de la comisaría de Citilcum, que fue la 198, en la básica hubo 67 votos por el “sí”, en la contigua 77 “sí” y 3 por el “no”; en la casilla de Kimbilá, en la sección 201, la básica y contigua registraron 121 y 144 por el “sí”, en la básica hubo tres votos por el no.— Candelario Pech Ku