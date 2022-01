Ladrón regresa para robar en una casa, en Motul

MOTUL.— “Es un fracaso la Fiscalía, me robaron en mi casa y el ratero regresó”, expresó M.A.C.P, de 33 años de edad, a quien el pasado viernes 14 le robaron varios artículos electrónicos y, dijo, la agencia local de la Fiscalía no envió peritos para realizar la investigación.

El afectado, que vive en la calle 22 entre 31 y 33, volvió a perder la tranquilidad anteayer sábado, ya que el mismo sujeto entró al predio abandonado de su vecino para presuntamente intentar robar de nuevo en la casa de M.A.C.P.

A las 5:16 de la tarde del sábado, M.C.P. recibió la llamada de su mamá, R.M.C., quien le informó que vio entrar en el predio vecino al sospechoso.

Reporte

M.C.P., quien estaba en el trabajo, llamó al 911 y se dirigió a su domicilio, mientras que R.M.C siguió al sujeto, que iba a pie, hasta tres cuadras, donde se refugió en un predio ubicado en la calle 18 entre 33 y 35.

Al lugar llegaron elementos municipales, pero nada pudieron hacer para convencer a la mamá del sospechoso quien en un principio negó conocer al involucrado.

M.A.C.P., quien sufre una discapacidad motriz, señaló que “la agencia local de la Fiscalía es un fracaso”, ya que desde el viernes que interpuso su denuncia, asentada con el número de expediente GL/52/2022, los peritos hasta ayer no acudieron a realizar la investigación.

“Muchos me dijeron que el ladrón no va a volver y que me tranquilice, pero regresó y ahora el sospechoso, que ya está identificado físicamente, sigue libre y la Fiscalía me tiene en espera”, expresó.

Exhorto

“Hago un llamado al gobernador Mauricio Vila Dosal para que se entere que la Fiscalía fracasó en su intento de buscar la justicia y pido que tome cartas en el asunto, ya que temo por la integridad de mi familia y la mía”, finalizó.— MEGAMEDIA