“La gente ya está cansada”

Su tío le dio el pésame sin saber que ella no sabía

MÉRIDA.— Una niña de 4 años huérfana y una viuda —Guadalupe Pino González, de 23 años de edad— dejó Genaro Vargas Ruelas, de 21 años, quien falleció en una celda de la cárcel municipal de Oxkutzcab, tras ser detenido por causar escándalo en un predio de esa ciudad.

Según relata Fátima, hermana del fallecido, eran las 8:40 de la mañana del miércoles cuando acudió a los separos a llevarle el desayuno a Genaro. En esos momentos le indicaron que no podía pasar porque las visitas empiezan a las 9.

Paciente, se sentó a esperar mientras veía el ir y venir de elementos policiacos; situación que se le hizo normal por estar en una “comandancia”, explica la joven.

Fue su propio tío, quien labora en el cárcel de Oxkutzcab, quien le dio la noticia de la muerte de Genaro, aparentemente sin saber que ella aún no estaba enterada de lo sucedido.

“Se acercó y me dio el pésame. Así me enteré de lo que había pasado y entonces empecé a pedir explicaciones, pero nadie sabía qué decir, menos me dejaron entrar”, agrega.

Para Fátima, el hermetismo con el que se ha manejado la situación es lo que la hace dudar que su hermano se haya suicidado. Además, comenta, se sabe que en Oxkutzcab los policías “abusan de su poder” y golpean a los detenidos.

Debido a que poco les informaban y no les entregaban el cuerpo, decidió ir con su familia al Palacio Municipal a exigir una explicación oficial.

La joven agrega que los vecinos se enteraron y decidieron acompañarlas, pues “ya están cansados de la violencia de la Policía”.

Al llegar a la Comuna no les hicieron caso y entonces la gente que los acompañaba —asegura— se alteró y “empezaron su revolución”.

“Ahora el Ayuntamiento nos quiere echar la culpa de lo que pasó, pero la familia no empezó los desmanes, fueron los demás vecinos, porque ya están cansados del trato de los policías”, insiste.— Gílmer Eb López

Llamado de la Codhey

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) exhortó a las autoridades municipales a redoblar esfuerzos de vigilancia en las cárceles municipales.

Investigación

Este llamado se dio a fin de prevenir “hechos lamentables” como el fallecimiento de Genaro Vargas Ruelas, de 21 años de edad, en Oxkutzcab. Un familiar del fallecido se comunicó a la Codhey para exponer los hechos y se inició una queja.

Casos recientes

Durante 2018 hubo un registro de siete fallecimientos en las cárceles municipales de Baca, Umán, Mérida, Hunucmá, Tahmek y Teabo, y este año ya se contabilizaron dos casos (el primero fue en Tekantó).