La muerte de Roy Jesús, de 24 años, conmociona a Tizimín

TIZIMÍN.- La muerte del joven Roy Jesús M. E., de 24 años, en un centro de rehabilitación que hace unos meses inició operaciones en el municipio, causó conmoción entre la comunidad.

Como se ha informado, los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Fovissste, hasta donde personal de la Fiscalía y agentes de la Policía Municipal llegaron para iniciar las investigaciones.

Vecinos previeron la tragedia

Aspectos del centro de rehabilitación. Foto de Megamedia

Según el testimonio de los vecinos de este centro de rehabilitación, que opera en la casa ubicada en calle 27 entre 49 y 40-a, desde semanas atrás han reportado a la policía incidentes relacionados con el lugar, donde han podido escuchar gritos de personas pidiendo auxilio.

También han visto a los "supuestos pacientes" escapar del lugar y buscar refugio en un parque cercano, además de que algunos días el olor a cannabis es muy fuerte.

Incluso aseguran que el responsable del centro, identificado como Wilberth Medina (a) "Matey", presumía de tener influencias con las autoridades municipales, por lo que es "intocable".

El drama de la familia

Esta mañana, el padre de Roy -Melchor M.- reportó el hallazgo sin vida de su hijo, alrededor de las 6:30 de la mañana. Dijo a la policía que se trató de una sobredosis.

No obstante, en medio de las pericias para el levantamiento y entrega del cuerpo, en la acera de enfrente la esposa de Roy lloraba y gritaba: "Me lo mataron, me quiero morir.... me rompieron el corazón”.

Aseguró a quienes intentaban consolarla que el cuerpo de su marido presentaba rastros de tortura, por lo que cree que se trató de un homicidio y no una sobredosis.

Diversas versiones

Por su parte, "Matey" declaró a la policía que la noche anterior Roy se mostró alterado por lo que le dio una pastilla y se retiró. Fue hasta las cuatro de la madrugada que otros empleados le informaron que el interno no se movía.

Tras varias horas de indagatorias, policías municipales detuvieron a tres personas a quienes subieron a las patrullas esposados y de quienes se desconoce su identidad.

La familia indicó que al joven de 24 años se le internó apenas el martes, después de que sufriera una recaída, ya que tenía problemas de adicción. Por su parte, los vecinos informaron que recaudarán firmas para cerrar el lugar, pues temen que suceda otra tragedia.