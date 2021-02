La navegación de recreo, “segura”

Aseguran que se cumplen medidas contra el Covid-19

PROGRESO.— Encargados de marinas turísticas afirmaron ayer lunes que se cumple con el protocolo sanitario para prevenir los contagios de Covid-19 en la navegación de las naves de recreo.

Aseguraron que las embarcaciones de recreo no llevan muchas personas a bordo sino respetan el cupo máximo establecido de acuerdo con el tamaño de la nave, y no se acoderan en alta mar, sino se mantienen distantes.

Encargados de esos negocios señalaron que la navegación de yates está regulada desde que zarpan de una marina del puerto de abrigo de Yucalpetén.

Agregaron que antes de partir para pasear o pescar, el capitán de la embarcación lo reporta a la Base Acuario de la Capitanía de Puerto.

También afirmaron que patrullas realizan revisiones de las embarcaciones, las cuales no pueden aproximarse a las playas, no pueden bajar ni subir a nadie en la costa, está prohibido; no pueden anclar en la dársena ni cerca del puente de Yucalpetén, y tampoco pueden fondear frente la costa.

De un vistazo

Horario para navegar

Las marinas abren a las 5:30 de la mañana y desde esa hora los yates y lanchas de recreo pueden zarpar. Todos deben retornar a las 6 de la tarde, pues a esa hora cierran las marinas.

Navegan en la dársena

Ayer lunes varios yates estuvieron en la dársena de Yucalpetén, no salieron a navegar porque la Capitanía cerró los puertos a la navegación menor, que incluye a las embarcaciones pesqueras y naves de recreo, debido al norte que azotó en la madrugada.