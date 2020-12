La Navidad invita a la reconciliación

En Cansahcab se inicia la fiesta de los Santos Reyes

Feligreses de Sitilpech, Izamal, y de Cansahcab participaron de manera presencial en la misa de la Natividad de Jesús.

En Sitilpech, fray Mario Gabriel Moo Chalé, párroco del convento de Izamal celebró la misa “de gallo” en la iglesia de San Jerónimo, en el centro de la comisaría.

Debido al protocolo sanitario estatal para prevenir los contagios de la pandemia de Covid-19, no se llenó la iglesia sino se ocupó solo el 30% del cupo.

Los fieles usaron tapaboca, recibieron gel antibacterial para desinfectarse las manos antes de entrar, y debieron mantener la sana distancia durante la misa.

Este año, al terminar la misa de Nochebuena, los esposos Abraham Acosta y Rosaura Valencia Moo fueron los padrinos que recibieron del párroco al Niño Dios, lo arrullaron y depositaron en el pesebre, mientras se entonaba “El Gloria” y repicaban las campanas del exterior anunciando el nacimiento de Jesús, Dios Hijo.

Los fieles solo le hicieron reverencia al Niño Dios, a dos metros de distancia, no lo besaron ni tocaron.

En la misa, fray Moo Chalé expresó que “es un día alegre, un día de nueva vida, la luz de esa estrella que nos brilla con el nacimiento del hijo de Dios, esta es una noche hermosa, hay luz, esa luz que derrotó a las tinieblas, hoy es la noche de la claridad de Dios Hijo, esta noche Jesús se muestra a nosotros como un Salvador”, agregó.

“Jesús se muestra a nosotros hoy con la oportunidad de la reconciliación con Dios Padre, nos invita igual a participar en el bien, que nadie se quede atrás, hoy todos somos mensajeros de paz en los hogares, debemos ser testimonio para crecer en Jesús Cristo.

“Hoy todos pensamos que no hay una Nochebuena y Navidad,que es diferente; sí es diferente, por la pandemia, pero no le he echemos la culpa, es una Nochebuena que nos invita a disfrutar alegres, reconciliándonos, con Dios, a estar unidos con la familia, a hacer oración, no solo pensar en la fiesta.

“Es bueno convivir, pero nada en exceso”, destacó.

Por la pandemia, la tradicional posada de la iglesia que recorre varios hogares, desde el jueves 16 se hizo en la iglesia de San Jerónimo, respetando cada noche el límite de 20 personas, quienes recibieron el tradicional “tox” luego de la novena.

En Cansahcab, ante los fieles que desafiaron al frío, el presbítero Manuel Aguilar Pech celebró la misa de Navidad ayer a las 11 de la mañana en la parroquia San Francisco de Asís.

Al terminar la ceremonia, se bajaron las imágenes de los Santos Reyes hasta el Nacimiento y con ello se inició la fiesta en honor de Melchor, Gaspar y Baltazar.

El padre invitó a “ser buscadores de Jesús, busquemos al Señor y el tenga su casa entre nosotros”.— J.C.P.K.

De un vistazo

Llamado a la santidad

En la misa de Navidad, el párroco Manuel Aguilar Pech dijo que “hablar de santidad hoy no debe ser ajeno a nosotros porque estamos a llamados a ser santos, el mismo Dios lo revela en el Antiguo Testamento: ‘Sean santos porque Dios es santo’, y Jesús dice: ‘Sean santos, nuestro padre es santo”.

La Navidad

Agregó que “el acontecimiento de la encarnación del hijo de Dios nos trae la luz de la esperanza; la Navidad no es otra cosa más que celebrar al mismo Dios y sus promesas, celebrando la entrada de nuestro Dios, que nos acompaña siempre”.