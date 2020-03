La pesca de mero, al aire

Todavía no hay la indicación para avituallar barcos

PROGRESO.— A una semana que termine la veda del mero, pescadores esperan instrucciones de los armadores para avituallar los barcos de Yucalpetén para salir a pescar, pero la mayoría de los segundos parece acatar la recomendación de los directivos del sector pesquero de no sacar sus embarcaciones porque en el país y el extranjero no hay compras de especies pesqueras debido a la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

El mero está en veda del 1 de febrero al 31 de marzo.

Aunque desde el miércoles 1 de abril se podrá capturar esa especie marina, aún no se inicia el avituallamiento de los barcos y por tanto, los pescadores no reciben el habitual anticipo de viaje.

El viernes 20, en reunión, directivos del sector pesquero recomendaron a los armadores no enviar sus barcos a capturar mero porque los mercados extranjeros se desplomaron, no hay ventas, y se corre el riesgo que lo que se pesque no se venda, se tendría que congelar.

A criterio de cada quien

También dijeron que queda a libre criterio de los dueños de los barcos si los mandan a la captura de mero a partir del 1 de abril.

Ayer lunes, en los muelles de Yucalpetén solo un barco cargaba carnada.

Los pescadores procesaron con sal la carnada y la colocaron en las neveras.

Dijeron que solo esperan instrucciones del dueño de la embarcación para cargar hielo, diésel y víveres.

Otros barcos de Yucalpetén recibieron mantenimiento en los cascos, desinfección y reparaciones menores para dejarlos listos para zarpar a la pesca, pero hasta ayer los pescadores no recibían instrucciones de los armadores para avituallarlos. — Gabino Tzec Valle

Problema social

“Ya hay un problema social en el sector pesquero, muchos pescadores tienen cifrada su esperanza en la reanudación de la pesca de mero, avituallar los barcos y recibir los anticipos de viaje, pues ya no hay recursos y la situación se complicará aún más si los pescadores no salen a trabajar”, dijeron tripulantes de embarcaciones que afrontan los dos meses de la veda de mero.

