La recuperación, lenta en Valladolid

Las ventas siguen bajas a pesar de la reapertura

VALLADOLID.— La recuperación económica en los sectores comercial y turístico es lenta pues los empresarios señalaron que las ventas tuvieron solo un ligero aumento en comparación con el tiempo que estuvo blindada la ciudad; sin embargo, no es suficiente para cubrir sus gastos de operación, incluyendo el pago de nómina.

En el sector hotelero, algunos empresarios indicaron que ni siquiera llegan al 10% de ocupación, sobre todo los centros de hospedaje medianos y grandes.

El empresario hotelero Noé Rodríguez Cervera comentó que la plataforma digital Airbnb ya empezó a funcionar y la utilizan los turistas que están llegando, lo que ocasiona que no arriben a los hoteles.

José Luis Vivas Cosgaya, quien cuenta con tres tiendas de venta de ropa para caballero en esta ciudad, manifestó que la recuperación económica es muy lenta e incluso en ocasiones no obtienen ni para pagar la nómina de los empleados.

Cuando se abrieron los accesos a la ciudad pensaron que umentaría el movimiento comerciale, pero no fue así, lo cual indica que las familias no tienen recursos para comprar productos y artículos no esenciales.

Sin embargo, hay un ligero aumento de ventas en comparación con los días que estuvo blindada la ciudad, pero no es suficiente para los gastos de operación, por lo que esperan que mejore la situación.

Dijo que los domingos tienen un poco más de venta, pero desde la semana pasada las autoridades municipales prohibieron abrir ese día, de modo que solo trabajan de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Vivas Cosgaya señaló que por las noches hay ventas, pero debido a que cierran a las 6 de la tarde cuando el turismo regional está llegando, ya no les pueden vender, lo cual les afecta.

Por su parte, Rodríguez Cervera considera que uno de los problemas es que la plataforma digital Airbnb ya empezó a funcionar de nuevo y según sus averiguaciones, el turismo regional utiliza esos servicios.

Pese a las quejas constantes del sector hotelero, las autoridades no han tomado cartas en el asunto.

Comentó que en su caso, apenas tiene unas 15 habitaciones y solo se ocupan unas cuatro por semana, lo cual no le beneficia.

Otros hoteleros explicaron que en los centros de hospedaje medianos y grandes la ocupación no llega ni al 10%, lo cual les preocupa, pero confían que poco a poco aumentará la ocupación, incluso consideran que la apertura de la zona arqueológica de Chichén Itzá podría ayudar porque aumentaría el flujo turístico.— Juan Antonio Osorio Osorno