La Semarnat clausura obra en El Cuyo

Frenan complejo turístico en el puerto

EL CUYO, Tizimín.— El desarrollo de un complejo turístico en este puerto desencadenó controversia, luego que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presuntamente clausuró el predio.

La nueva zona habitacional estaría atrás del puerto de abrigo, en una de las zonas consideradas parte de la reserva de la Biosfera de Ría Lagartos.

Según se difundió en un portal de internet de Bienes Raíces, la empresa RIAD Romero vende los futuros departamentos con un valor de 96,987 dólares cada uno.

Además se compartieron 12 fotografías de la fachada y el interior del complejo, que incluye vista al mar, restaurantes, albercas, gimnasio, estacionamiento, calles, entre otros atractivos.

En redes sociales, tizimileños se manifestaron contra el proyecto, ya que dañaría al ecosistema y se perdería la imagen actual del puerto.

Un internauta escribió que ese letrero no es una cancelación de la obra, sino una inspección de rutina que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a unas quejas anónimas.

Agregó que el Ayuntamiento saliente autorizó esa obra, a través de su departamento de Obras Públicas.

Ante esto, el alcalde interino Reyes Aguiñaga respondió al usuario que si le consta le haga llegar los permisos que presuntamente entregó la administración anterior.

Según se pudo averiguar con autoridades municipales, el proyecto todavía no se concreta y la Comuna no ha clausurado la obra porque no ha visto movimiento.

Por su parte, el alcalde Pedro Couoh Suaste explicó que cuando se reanuden los trabajos en dicho lugar solicitarán el permiso de construcción vigente.

Añadió que hace unos días se reunió con prestadores de servicios de El Cuyo, quienes informaron de irregularidades en la obra, a fin de que lo rectifiquen las autoridades.— WENDY UCÁN CHAN