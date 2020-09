La tierra “da de comer” a motuleño

Un adulto mayor siembra fruta e incluso henequén

MOTUL.— Don Ignacio Canul Dzul, de 92 años de edad, todavía trabaja la tierra que lo vio nacer y que durante décadas fue el sustento para su familia que hoy en día ya es muy numerosa.

Don Nacho Canul, como se le conoce, es un veterano henequenero que se levanta desde muy temprano para regar y cosechar sus plantas o árboles frutales.

Con bastón en la mano, recorre tres cuadras para trabajar la tierra como le enseñaron sus padres Sebastián Canul y Socorro Dzul desde muy pequeño.

Don Ignacio nació el 2 de febrero de 1928 y se levanta antes que el sol para sembrar calabazas, sandías e incluso henequén para mantener y sacar adelante a su familia.

Se casó con Esperanza Canul con la que tuvo siete hijos: Máximo, Ismael, José, William, Luis, Ignacio e Isabel, unos 30 nietos, 10 bisnietos y cinco tataranietos.

Por ahora siembra y cosecha en un terreno ubicado en la calle 43 entre 18 y 16 de la colonia “San Carlos”, a tres cuadras de su domicilio donde es cuidado por sus familiares.

“No se detendrá”

A pesar de la edad y horas que le dedica a la siembra no pretende detener su lucha pues para él es una necesidad y sostiene que “la tierra aún le da de comer, solo es cuestión de trabajarla”.

Sin embargo, hace unos días fue víctima de los amigos de lo ajeno que le robaron sus frutos.

El adulto mayor aprovechó para pedir a las autoridades estatales que “desgraciadamente ya tengo mis 92 años, ya me siento muy cansado, al gobernador Mauricio Vila hasta ahora no lo he visto… estoy trabajando la tierra que ya trabajé y ojalá exista la forma de enviarme un apoyo para que pueda continuar con los trabajos de los frutales”.— miguel ángel cárdenas pech