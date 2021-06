La peligrosa cepa Delta del Covid-19 ya circula en Yucatán y Quintana Roo, informa la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data (Gisaid), la mayor base de datos genéticos sobre el nuevo coronavirus y sus variantes a nivel global.

La Gisaid monitorea la propagación en el planeta de las siguientes 10 cepas del Covid-19 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado como variantes de preocupación (VOC) o variantes de interés (VOI):

Aunque la Secretaría de Salud yucateca informó el 20 de junio que en la entidad circulan cuatro cepas de Covid-19, la original, la británica, la brasileña y la californiana, las dos últimas desde abril de 2021, la Gisaid revela que en Yucatán ya se documentó con muestras genéticas la presencia de seis de las 10 cepas que vigila la OMS.

En su “Mapa de ocurrencia de variantes rastreadas”, la Gisaid precisa que en Yucatán ya circulan las variantes Delta, Alpha, Gamma, que son de preocupación; así como Épsilón, Iota y Lambda, las cuales son de interés.

Asimismo, la Gisaid informa que en Campeche ya circulan las variantes Alpha, Beta, Gamma, que son de preocupación; Épsilon e Iota, las cuales son de interés, en tanto que en Quintana Roo ya están presentes la cepas Delta, Alpha, Gamma, las cuales son de preocupación, y Épsilon.

De acuerdo con esa información, en la Península de Yucatán ya circulan siete de las 10 cepas monitoreadas en el orbe: las cuatro de preocupación (Delta, Alpha, Beta y Gamma) y tres de las seis de interés (Épsilón, Iota y Lambda).

Aún no se ha documentado la llegada de las variantes Eta (detectada por primera vez en Reino Unido y Nigeria), Theta (Filipinas) y Kappa (La India).

Para la OMS, las VOC o preocupantes son cepas asociadas con 1) un aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de la COVID-19, 2) un aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o 3) disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública o del diagnóstico disponible, vacunas, terapias.

En tanto que las VOI o de interés son aquellas que se ha identificado que causan transmisión comunitaria/múltiples casos/clústeres de COVID-19, o se ha detectado en varios países.

La variante Delta fue detectada por primera vez en La India en octubre de 2020, pero mostró su peor cara cinco meses después, en abril.

Ese fatídico abril, Delta y Alpha causaron una crisis sanitaria en La India, al grado de saturarse los hospitales y los cementerios con incineradores, con saldo de al menos 15,000 personas fallecidas solo en ese mes.

Ante la oleada de casos y muertes que causó en La India en abril, la OMS declaró el 4 de abril que la cepa Delta era ya una variante de interés y el 11 de mayo la reclasificó a variante de preocupación.

Un mes después, el 18 de junio, en voz de su científica jefa, Soumya Swaminathan, la OMS advirtió que Delta ya estaba presente en poco más de 70 países y podría convertirse en la variante dominante en el mundo debido a su mayor capacidad de transmisión.

Esta variante “se está volviendo más prominente y dominante en algunas partes y esto es preocupante dada la información que tenemos sobre su transmisibilidad”, dijo a su vez ese mismo día Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS.

A la peligrosa cepa le bastaron solo tres días para aterrizar en 22 países más. El lunes 21 de junio Maria Van Kerkhove, líder técnica de la respuesta a la pandemia de la Covid-19 de la OMS declaró que la variante Delta está circulando en 92 países y “se está extendiendo rápidamente por todo el mundo”.

A México la variante Delta llegó el viernes 4 de junio de 2021, o al menos ese día fue documentada con una muestra genética su presencia en el país, de acuerdo con la Gisaid.

El laboratorio de origen donde se tomó la muestra con la cepa Delta fue Salud Digna. La Gisaid no precisa la entidad de México donde se detectó Delta por primera vez. No obstante, Salud Digna tiene laboratorios en varios estados del país, entre ellos varios en Mérida, Yucatán.

La muestra genética se envió al laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Genómica, que a su vez reportó a la Gisaid la presencia de Delta en México. Este instituto publicó en mayo un informe preliminar que documenta las cepas del Covid-19 presentes en México.

Este jueves 24 de junio de 2021, la cepa Delta ya se encuentra en ocho de los 32 estados de México: Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo, precisa la Gisad en su “Mapa de ocurrencia de variantes rastreadas”.

Para tener la certeza, se tiene que tomar una muestra y enviarla a un laboratorio de genética, pero los síntomas pueden ser indicios de que una persona se contagió de la variante Delta del Covid-19.

Según Tim Spector, profesor de epidemiología genética de la universidad King's College London, la cepa Delta causa más mucosidad y dolor de garganta, pero menos tos y pérdida de olfato, que sí causan otras variantes del Covid-19.

Este junio, cuando Delta se propaga como reguero de pólvora en el mundo, el especialista alertó que los jóvenes que contraen la variante Delta pueden sentirse “más como si tuvieran un resfriado fuerte” y, aunque no se sientan muy enfermos, pueden ser contagiosos y poner en riesgo a otras personas.

Precisamente, en Yucatán, el martes 8 de junio, el secretario de Salud estatal, Mauricio Sauri Vivas, declaró que tan solo en la última semana los jóvenes de 16 a 39 años contribuyeron al 70.2% de los contagios.

En esa ocasión, el funcionario anunció que desde el jueves 10 de nuevo se restringe la movilidad vehicular de 11:30 de la noche a 5 de la mañana, todos los días de la semana, en la entidad; el cierre de las cantinas que habían reabierto con licencia de restaurante, y que se reduce de 75 a 50% el aforo de restaurantes y centros religiosos en Yucatán.

Un día después, el 9 de junio, el aumento de casos de la pandemia en Yucatán llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde el gerente de Incidentes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Sylvain Aldighieri, advirtió sobre un incremento de casos en de Covid-19 en los estados mexicanos de Baja California Sur, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

En rueda de prensa, Sylvain Aldighieri indicó que los expertos de la OPS pidieron analizar la asociación al turismo que se ha hecho sobre el repunte de casos en Baja California y Yucatán puesto que, si bien, la apertura al turismo representa un riesgo en la propagación de la Covid-19 a través de viajes domésticos e internacionales, este riesgo no puede ser eliminado.

Este anunciado análisis cobra relevancia porque diario se ven paseantes nacionales y extranjeros en las calles de Mérida y, además, está programado que el lunes 26 de julio próximo llegue a Yucatán el crucero “Carnival Breeze”, que será el primero desde que en marzo de 2020 por la pandemia se suspendieron los arribos de barcos con turistas de Estados Unidos.

Otro factor que, según la OMS, ayuda a Delta a diseminarse velozmente son las reuniones. “La variante Delta tiene ahora la oportunidad de transmitirse con el aumento de la socialización, si la relajación de las medidas se hace demasiado pronto en un momento en el que todavía grandes poblaciones siguen sin vacunar”, dijo Maria Van Kerkhove, líder técnica de la respuesta a la pandemia de la Covid-19 de la OMS, el 21 de junio.

En este contexto donde convergen los cuadros juveniles de Covid-19 que parecen gripe, la llegada de turistas extranjeros y los eventos sociales, la revista científica Nature ahora alerta que Delta es moderadamente resistente a las vacunas, especialmente en personas que han recibido una sola dosis.

Un estudio de Public Health England publicado el 22 de mayo encontró que una sola dosis de la vacuna de AstraZeneca o Pfizer redujo el riesgo de una persona de desarrollar síntomas de Covid-19 causados ​​por la variante Delta en un 33%, en comparación con el 50% de la variante Alpha. Una segunda dosis de la vacuna AstraZeneca aumentó la protección contra Delta al 60% (en comparación con el 66% contra Alpha), mientras que dos dosis de la vacuna de Pfizer tuvieron una efectividad del 88% (en comparación con el 93% contra Alpha), afirma Ewen Callaway, periodista de Nature en el artículo “Variante del coronavirus delta: los científicos se preparan para el impacto”, publicado el martes 22 de junio

La evidencia preliminar de Inglaterra y Escocia sugiere que las personas infectadas con Delta tienen aproximadamente el doble de probabilidades de terminar en el hospital, en comparación con las infectadas con Alpha, agrega.

Ambas vacunas contra el Covid-19, las de AstraZeneca y Pfizer, se han aplicado a personas de 40 o más años de edad en Yucatán, donde igual se han inyectado dosis de Sinovac y Cansino.

Sin embargo, en Yucatán, solo las personas de 60 años o más ya tienen las dos dosis. Este junio se aplica la segunda inyección a los adultos de 50 a 59 años, pero aún no hay fecha para que la gente de 40 a 49 años reciba la segunda dosis.

Al respecto, la OMS tuiteó hoy jueves 24 de junio que las vacunas ofrecen una fuerte protección contra el Covid-19, pero debe tomar las dosis recomendadas.

