La venta, sin gran cambio

Esperan mejora “de a poquito” en nuevos paraderos

Comerciantes cuyos negocios o puestos quedaron a la altura de los nuevos paraderos del transporte público aseguran que no han tenido un aumento considerable en sus ventas.

“Subió un poquito, digamos que como un 7 por ciento”, señala Rubí Morales, quien desde hace dos años tiene un puesto de periódicos en la esquina de la iglesia de La Mejorada, a unos metros de varios paraderos.

Además de periódicos, Rubí suele vender chicles, dulces, cigarros, jugos y tortas. “Pensamos que nos iba a beneficiar, pero no. Lo que pasa es que la gente no tiene dinero”, supone, aunque no pierde la esperanza de que en 15 días empezará a ver resultados.

“Esto es poco a poquito. Antes no vendía ni tres periódicos y ahorita ya vendí unos seis de la gente que pasa y va a su paradero. Esto es poco a poco, de cierto modo sí nos está ayudando”.

Roger Solís Santana, quien también vende periódicos en la calle 53 con 50, coincide con Rubí: “Ves mucha fluidez, pero la gente no compra. Digamos que solo se incrementó un 15% (la venta)”.

De 73 años de edad, don Roger lleva unos 12 años vendiendo en esa esquina no solo periódicos, sino golosinas y cigarros. “Solo traigo pocos (productos) porque el sol me los derrite, tengo que ser muy cuidadoso y si no me pongo vivo hay pérdidas”.

Don Roger, quien labora de 5:30 de la mañana a 12 del día, también pensó que con varios paraderos cerca sus ventas subirían.

“No todo lo que brilla es oro. Viene un montón de gente, aunque te compran solo uno o dos, pero lo doy a gracias a Dios porque es algo, porque te digo una cosa: no recibí ayuda de ninguna institución, nada más personas caritativas, que son mis clientes, me regalaban unos pesos para subsistir”.— Iván Canul Ek

El voceador recalca que la venta no es muy boyante a pesar de ser el único en esa esquina y donde ni siquiera hay tiendas cercanas. “Sí veo que los venteros ambulantes pasan, pero no se quedan. (Las autoridades) los dejan trabajar; pero si quedan, los levantan. Así que solo pasan, no se quedan”.

Van con prisas

El tendejón “La Guadalupana” quedó al paso de paraderos que van al oriente de la ciudad o vienen del norte, pero su dueño tampoco ve un gran aumento en sus ventas. “La gente solo baja y está corriendo”.

Ni bien ni mal

El vendedor añade que uno que otro entra a comprar. No puede afirmar que hay un gran beneficio, aunque “tampoco se ha visto perjudicado con la medida”.