Labora de nuevo el 90% en Progreso

Faltan cantinas, gimnasios y la venta ambulante

PROGRESO.— Al cumplirse la ciudad 149 años de su fundación del puerto y tres meses de la pandemia de Covid-19 en Yucatán, el 90% de los negocios trabaja, dijo Roberto Sánchez González, líder de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servitur) de este puerto.

Laboran restaurantes, hoteles, expendios de cerveza, supermercados, cocinas económicas, gasolineras, panaderías, tortillerías, papelerías y tiendas de ropa y materiales de construcción, indicó el directivo.

Los negocios no esenciales reanudaron labores en junio. Reabrieron restaurantes, hoteles, loncherías y otros puestos de comida, con medidas sanitarias establecidas por las autoridades estatales y municipales.

Dijo que en plenas vacaciones y aniversario 149 del puerto, casi todos los negocios trabajan otra vez.

Además de la pesca y los barcos mercantes que traen carga y con los cuales igual se reactiva la economía.

Los únicos negocios que aún no reabren son las cantinas, no hay fecha para su reapertura, señaló.

Recordó que desde el 29 de junio, en Yucatán se reanudó la venta de bebidas alcohólicas en las tiendas de autoservicio y los clientes ya pueden comprar en los expendios, es decir, ya no hay solo venta a domicilio.

Calculó que el 10% de los negocios no esenciales no reanudan labores, como la venta ambulante, los marquesiteros, eloteros, artesanos, masajistas, meseros de palapas en la playa, pues al no haber turistas no tienen clientes, y los gimnasios.

Más ventas

La actividad comercial en el puerto desde la primera semana de junio se incrementó y causó que más personas estén en las calles, supermercados y tiendas.

Además, en las mañanas hay numerosos corredores en las calles del oriente y poniente de la ciudad, grupos de atletas ingresan a la playa burlando la vigilancia de la Policía Municipal.

También hay ciclistas que recorren la carretera costera y la que conduce a Chelem.

Los domingos, como de costumbre, la venta de cochinita en las esquinas de colonias del puerto también ya se reactivó, solo en los parques donde se instalaban tianguis no se ha reanudado la venta de ese alimento.— G.T.V.