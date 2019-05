Lamentan falta de espacio para médicos tradicionales

Propone inclusión de sobadoras en clínicas del IMSS

TICUL.— Con un llamado a que el Seguro Social incorpore a médicos tradicionales como las sobadoras mayas, por sus saberes del cuerpo humano y sus amplios conocimientos para el tratamiento ginecoobstétrico de mujeres embarazadas, Cristina Muñoz Menéndez relata su experiencia con la medicina tradicional.

La representante de Derechos Humanos y del Colectivo Indignación, relata cómo una sobadora de Maní le brindó tratamiento por una luxación en el hombro hace cuatro años y hasta la fecha no ha vuelto a sentir ningún malestar relacionado con esa lesión.

“Fue como mi doctora de emergencia, maravillosa. Soy pariente de doctores, de la quinta generación de mi familia con conocimientos médicos, pero tuve hace como cuatro años un accidente de luxación en un hombro estando en Maní y ‘doña Meche’ me atendió y me acomodó el hombro.

“Tenía mucho miedo porque conozco los límites de la fuerza muscular y todo esto de la medicina alopática, pero era tanto el dolor que tuve que estar de acuerdo, no solamente fue una curación momentánea, sino que nunca más tuve ese dolor.

“Hace como un año tuve un accidente, me caí y los doctores me dieron desinflamatorios, sabía que no tenía fractura, pero allí estaba el dolor, entonces me encontré con esta persona y me dijo: ‘ahorita te lo compongo y me dejó muy bien”.

Cristina Muñoz está convencida por esta experiencia que el Seguro Social tiene que incorporar a las sobadoras en el tratamiento ginecoobstétrico.

“Todas las mujeres mayas han pasado por las sobadoras y ellas mismas dicen la diferencia brutal que hay en un parto con sobada de uno sin esta técnica. Es sorprendente como ellas logran entender el cuerpo humano.

“Fray Diego de Landa escribió pidiendo que no trajeran doctores a Yucatán porque había muchos y muy buenos, con conocimientos de plantas.

“Soy quinta generación de una familia de doctores, pero todavía tenemos que desbloquear un poco el racismo y el desprecio hacia los conocimientos ancestrales. Creo que es parte del problema de la ciencia occidental, que creen que es hegemónica.

“Quiero romper en mí, como parte de una protesta ante el mundo que vivimos, y por ello lo recomiendo. La cirugía y la tecnología están muy bien, pero los conocimientos y las instrucciones de los pueblos son valiosísimos. Porque son más baratos, muchas veces dicen que las hierbas son medicina de la pobreza, pero las sobadoras y médicos tradicionales tienen un conocimiento impresionante de todo el sistema oseoesquelético y de las mujeres en parto, lo cual me parece maravilloso”, puntualiza.— H.N.B.P.