Lamentan uso político de liderazgo comercial en Valladolid

Dan a conocer el “perfil” de futuro líder

VALLADOLID.— Quien desee ser el próximo presidente de la delegación de la Canaco debe ser una persona identificada y comprometida con el sector empresarial y no un empresario que solo busque posiciones políticas, afirma Germán Fernández Heredia, quien ahora es director de esa agrupación.

Fernández Heredia explicó que desde agosto pasado renunció el director Wíllberth Ortegón López, luego de ser nombrado director del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid (Istva) por el gobierno del estado y dejó como presidente interino a su padre, Wlberth Ortegón Escalante, quien por cierto fue presidente de ese organismo en el periodo 2015, pero solo estuvo unos cinco meses y renunció al cargo.

Germán Fernández Heredia manifestó que será el próximo 12 de enero que se llevará al cabo el proceso para elegir al nuevo presidente de la delegación de la Canaco, pero será un mes antes que se emita la convocatoria para que los interesados puedan inscribirse para contender, que por cierto según él hasta ahora nadie ha manifestado sus aspiraciones.

Ante este panorama, Fernández Heredia reconoció que varios de los ex presidentes, sin mencionar a nadie en particular, han utilizado el organismo un trampolín para sus aspiraciones dentro de la política local y no se han ocupado por las necesidades del gremio empresarial.

En este contexto, de acuerdo con los datos que se conocen, el ahora ex presidente Ortegón López, ya fue precandidato del PAN a la diputación local, y debido a su acercamiento con ese partido político, en el cual es relativamente nuevo, ya fue nombrado director del Istva, desde donde se supone que manejará políticamente la población estudiantil.

El director de la delegación de la Canaco, comentó que también es importante que los servicios de ese organismo sean acercados a los empresarios de municipios cercanos con el objeto de engrosar el padrón que por ahora suman alrededor de 80 socios, pero pueden ser muchos más.

Aunque por ahora, según él nadie ha manifestado sus aspiraciones, dijo que el próximo presidente de la delegación sea una persona comprometida con el sector y que se ocupe de atender los problemas que los empresarios puedan presentar.

Comentó que al sumar más socios al padrón será benéfico económicamente ya que las cuotas que pagan, que ahora son de $700 anuales sería mucho más y se podrían pagar con mayor solvencia los gastos que se originan en el edificio como mantenimiento y sueldo de empleados.

En cada elección que se lleva al cabo en cada cambio de presidente, se ha notado el poco interés de los empresarios en participar, pues apenas se nota la presencia de unos 15 empresarios, quienes al final hacen la designación o ratificación de alguno de ellos que haya levantado la mano previamente al querer ser presidente, de tal modo que en la realidad no cuenta con el respaldo total del empresariado.

Tomando en cuenta que ahora, cuando son 80 los que pagan sus cuotas, la mayoría mejor le firma una carta a quien se lo vaya a pedir, lo cual es válido como voto, para el día de la supuesta elección, y con eso el empresario evita asistir a la asamblea electiva, de modo que desde hace algunos años que se ha notado el desinterés de los comerciantes locales.— Juan Antonio Osorio Osorno