Lapidan dispensario nuevo

San José Oriente se queda sin un servicio médico

SAN JOSÉ ORIENTE, Hoctún.— Vándalos apedrearon anteayer sábado en la madrugada el dispensario y consultorio médico inaugurados apenas el 17 de abril para los vecinos de esta comisaría.

El Ayuntamiento publicó anteayer en su cuenta de Facebook que en la madrugada “un grupo de jóvenes realizó un ataque al dispensario médico de esta comisaría en el momento en que el médico designado cumplía su horario de atención”.

Agregó que el alcalde César Alejandro Novelo Arana (del PAN) acudió con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y policías municipales “a tomar evidencia de los hechos, mismos que tacha de un acto inconsciente con tintes políticos, que se realiza contra el médico y las instalaciones, sin importarles las familias y la comunidad”.

La Comuna indicó que “derivado de las declaratoria del médico, quien tuvo que salir de esta comunidad, se tomaron los acuerdos de suspender temporalmente este servicios para cuidar la integridad de estos”.

Varios vecinos consultados, a su vez, dijeron que quienes lapidaron el consultorio fueron jóvenes que están identificados como opositores al primer edil.

“Es chico nuestro pueblo, todos saben quién lo hizo; el problema es que afectan, no al presidente, sino a los del pueblo, ya que al dispensario y consultorio médicos todos acudimos, pero ellos no lo ven así, ellos lo ven políticamente”, dijo Juan Cobá, vecino de esta comisaría.

“Antes decían: ‘Está abandonado el dispensario’; hace poco lo remozaron y se abrió el dispensario médico para la gente, pero nos les pareció; entonces, ¿qué buscan? solo jod... Como no están en el poder no dejan trabajar; lo peor del caso es que a las familias de esos jóvenes se les ha visto ir a consultar y a ellos no les da vergüenza destruir un lugar que sirve a todo el pueblo”, expresó a su vez la vecina María Cobá.

El alcalde, por su lado, dijo que reprueba todo tipo de violencia y que se dañe el patrimonio de los habitantes de esta comisaría.

Consideró que “los mismos de siempre” están usando este período de campañas electorales para dañar un lugar que sirve para que los habitantes consulten con un médico y dejan en entredicho sus liderazgos.

Hizo un llamado a los candidatos para que les digan a sus seguidores que deben respetar las instalaciones que usan los mismos habitantes.— J.C.P.K.