Las becas, derecho que no se condiciona, dice Segey

Llamado a evitar la deserción por la contingencia

TIZIMÍN.— “Una escuela no te puede condicionar con retirarte la beca que el alumno se ha ganado” expresa la profesora Loreto Villanueva Trujillo, titular de la Secretaria de Educación del gobierno del Estado (Segey), en referencia a la amenaza que hiciera hace unos días la escuela secundaria Miguel Barrera Palmero.

En breve entrevista la funcionaria, quien estuvo en Sucilá para la presentación del nuevo libro de tercer grado de primaria hecho por profesores y jubilados yucatecos, señaló que hoy en día con la pandemia del Covid-19 y la educación a distancia, el profesor debe estar más comprometido en busca de evitar la deserción escolar.

Cabe recordar que advertencia de la escuela se hizo a través de su cuenta oficial de Facebook a finales del mes de enero, donde hacía un llamado a padres de familia a estar pendientes de sus hijos ya que se estaban saliendo de los grupos formados por los maestros para recibir información de las clases en línea.

En el aviso condicionaron a los padres que de no participar en la entrega de tareas sería comunicado al departamento de becas Benito Juárez, del gobierno federal, para que sean retirados los apoyos económicos.

Esto generó una serie de comentarios a favor y en contra en las redes sociales al grado que la escuela tuvo que eliminar dicha publicación.

Al ser consultada sobre la situación la titular de la Segey dijo que, en el caso de los apoyos que otorga el gobierno del Estado, “ninguna escuela te puede condicionar ya que el niño se gana la beca ya sea por destreza en deportes o por calificaciones”.

“Ni el maestro ni el director tendría por qué condicionar, ni en inscripción ni en clases, no te puede quitar la beca”.

“Yo creo que si los padres de familia tienen esa inquietud se pueden comunicar con nosotros a la Secretaría de Educación para tomar cartas en el asunto”, dijo, en el caso que se registre algún incidente en lo referente a los apoyos estatales.

“La beca es un derecho que tienen los niños jóvenes y no hay nada para condicionar, no podríamos hacerlo ni como maestros, ni supervisores, ni la dirección, no se coacciona con ello”.

La profesora Villanueva Trujillo añadió que la deserción escolar hoy en día es mínima pero afortunadamente los maestros han tenido que involucrarse más de ir a ver a los padres de familia para saber la situación.

“Estamos motivando a los maestros para que no permitan y busquen la manera del por qué el alumno no se conecta, quizá hablar por teléfono o buscar los medios para evitar que abandonen la escuela” expresa.

De acuerdo con información del gobierno federal, el programa de becas Benito Juárez se realiza en beneficio de niños y jóvenes con el objetivo de evitar la deserción escolar y mantengan sus estudios.— WENDY UCÁN CHAN