Las pruebas Covid-19 en Mérida tienen precio de 700 a 4,000 pesos

En la ciudad de Mérida se cuenta con la prueba de diagnóstico y el examen de anticuerpos del Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-Cov2), causante de la Enfermedad de Coronavirus de 2019 (Covid-19); dependiendo del examen, el precio va de 700 a 4,000 pesos, en promedio.

En entrevista, el QFB Felipe Ángel Maldonado Solís, director operativo de Químicos Maldonado y fundador de TamizMas, con sede en la avenida Prolongación de Montejo en Mérida, el laboratorio especializado en tamiz neonatal más grande de México y Latinoamerica, informa sobre las pruebas de SARS-Cov2 disponibles en Mérida, cómo se toman las muestras, el tiempo promedio de entrega del resultado, el país de origen de los exámenes, y el precio, entre otros datos.

De acuerdo con la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, existen dos tipos de pruebas sobre el Covid-19: la de diagnóstico y la de anticuerpos. ¿Cuáles se realizan en Mérida?

Nosotros hacemos las dos.

La prueba de diagnóstico es la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) o hisopado nasofaríngeo; la de anticuerpos IgC e IgM (inmunoglobulinas G y M) es una prueba sanguínea que detecta anticuerpos contra el coronavirus.

¿Qué debe hacer una persona antes de la prueba de diagnóstico de Covid-19? En un artículo leí que se recomienda sonarse la nariz antes porque puede ser que al momento de introducir el hisoposo le dé ganas de estornudar, o por si se tiene mucho flujo nasal, por el riesgo que representa para el personal que recolecta la muestra.

Lo del sonado de la nariz no es muy conveniente porque en el moco que tenemos en las vías respiratorias altas es donde se encuentra el virus y si nos sonamos o limpiamos bien podemos perder la presencia del virus para el momento de la toma de la muestra.

Lo ideal es hacer una hora y media o dos horas de ayuno antes de la toma de la muestra, para evitar que lo que pase por la garganta limpie las vías respiratorias superiores, que es donde está el virus. Por eso se recomienda no comer ni beber, ni siquiera agua.

La otra condición es que uno no se haya sonado o limpiado ni la nariz ni la garganta, subraya.

El personal que toma las muestras llega con un equipo de protección personal (EPP) pues en el momento en que se recolecta la secreción nasofaríngea se está teniendo contacto con el virus. Es muy alto el riesgo de contagio (de Covid-19) para todos los que tomamos muestras, pues por más que querramos estirar los brazos son 60-80 centímetros cuando mucho y si el paciente nos estornuda, nos lanza todo. Por ello el uso del EPP.

¿El paciente debe ir al laboratorio clínico para hacerse la prueba de diagnóstico?

No, es a domicilio. El protocolo (sanitario) nos indica que sea a domicilio. Si la persona tiene posibilidad de dar positivo (a SARS-Cov-2) no es recomendable que salga a la calle. Se va al domicilio porque así también se pueden romper las cadenas de contagio.

¿Cuánto tarda el proceso de la prueba, desde que el personal llega a la casa y hasta que se retira?

Exageradamente, unos 15 minutos. Toda la tramitología de la toma de los datos, pedirle la copia de su credencial de elector, su fecha de nacimiento, su historia clínica… lo realizamos vía telefónica o por WhatsApp, para que cuando el químico llegue no vaya a tener algún contacto de plática con el paciente, sino directamente va y toma la muestra. Los datos se toman previamente.

¿Cuánto se tarda en recibir el resultado de una prueba de diagnóstico de Covid-19?

Los resultados comienzan a fluir aproximadamente a las 48 horas, después de la toma de la muestra.

Entre el proceso de clasificación de las muestras, el proceso de las misma y luego la revisión de resultados para la validación, en 48 horas máximo están los resultados listos.

¿Cuánto tarda un profesional en química en analizar una muestra nasofaríngea?

Es un proceso complejo. Es un proceso de laboratorio pero de alta especialidad, es diferente a las rutinas normales de laboratorio.

Se trabaja con tecnología de biología molecular que tiene pasos que son altamente complejos. Los químicos analistas profesionales tienen un adiestramiento y capacitación distintos a los químicos técnicos que ven otra área de la salud.

Este proceso complejo tarda aproximadamente unas 16 horas, (aunque el profesional) no (se pasa ese tiempo) precisamente frente a la muestra.

La muestra pasa por diferentes procesos y estadios y esto va sumando hasta llegar a la conversión del ARN (ácido ribonucleico, del SARS-Cov2) en ADN (ácido desoxirribonucleico), la extracción de ADN, la replicación (hacer millones de copias), luego se realizan otros tiempos hasta llegar al final a la lectura de los resultados.

En Yucatán las autoridades han dicho que los resultados se tienen tres días después de la muestra.

Hay que tener en cuenta la base de datos y la trazabilidad (la gestión y el seguimiento) de la muestra (para obtener resultados con alto grado de confianza o certidumbre para la toma de decisiones médicas).

No es un paciente; si fuera una muestra que se mete al proceso, sería algo sencillo. Pero estamos estamos hablando de cientos de personas al día, unas 500-600 muestras diarias, ese proceso de tomar esas 500 muestras conlleva mucho tiempo, luego pasas a la captura de datos, después al proceso de biología molecular. Todo esto tiene una trazabilidad y procesos estandarizados para que los resultados salgan bien y tampoco te vayas a confundir con las muestras.

Por eso el proceso puede durar dos o tres días. No es que haya falta de voluntad o de falta de profesionalismo para lograrlo (tener los resultados en menos de tres días) sino más bien a los volúmenes (de muestras) que hoy tenemos.

Por eso hay una súplica de todos los que trabajamos en el ramo de la salud para que la gente use cubrebocas, que no salga, por la alta capacidad de reproducción que tiene el virus, pues cuando hay muchos contagios se saturan los sistemas de salud, tanto públicos como privados.

Resultados en cinco o seis días después de la muestra

En la pandemia ha habido momentos en que se han entregado resultados de pruebas de diagnóstico de SARS-Cov2 en cinco o seis días, no por falta de profesionalismo, sino porque se saturaron los servicios de salud.

Cuando hay un brote en un núcleo familiar o una empresa, les da (Covid-19) a todos, y esto se vuelve una locura de verdad. En los procesos debemos ser sumamente cuidadosos con los datos, con no confundir una muestra. Es todo muy delicado.

¿Esos casos de entrega de resultados hasta en seis días ocurrieron en Mérida, en otro municipio de Yucatán, en México o en otro país?

Esto ha ocurrido en diferentes partes del mundo, en México y también aquí, en Mérida, hemos tenido momentos de complejidad de este tipo. Ha habido picos muy exagerados de contagio cuando se ha bajado la guardia en los temas de seguridad (sanitaria entre la población).

Otro factor muy importante es que no se conocía exactamente cuáles eran los mecanismos más eficaces de transmisión del coronavirus, se pensaba que se contagiaba a través de la ropa o de pasar algo del súper, porque es un virus nuevo, del que no se sabía nada, y se daba poca importancia al contagio aéreo, pero hoy está confirmado el contagio aéreo.

El uso de cubrebocas, la sana distancia, el evitar lugares cerrados, el no estar en espacios con aire acondicionado y con mucha gente, y el evitar las aglomeraciones también han ayudado mucho a reducir los contagios.

¿De qué países vienen las pruebas de diagnóstico de Covid-19 disponibles en Mérida?

De Alemania, de Estados Unidos y de China. Esto es algo cotidiano para nosotros y de mucha duda para el consumidor porque a veces poner que algo viene de China genera duda. Pero en realidad en China hay laboratorios de gran calidad, así como hay muy malos.

(La confiabilidad del resultado del examen) Depende mucho también del analista de las muestras. Nosotros aquí tenemos nuestros procesos estandarizados, utilizamos lo mejor, independientemente del país de origen (de las pruebas), pero sí muchas (pruebas) vienen de Alemania.

Para la otra prueba, la de anticuerpos contra el SARS-CoV2, ¿qué debe hacer una persona antes?

Esta prueba es distinta, detecta los anticuerpos que hay en la sangre. Entonces lo que vamos a detectar ya no es el virus (SARS-CoV-2) sino los anticuerpos que se tienen contra el virus.

Es una identificación indirecta del virus, porque no estamos encontrando al virus sino los anticuerpos (específicamente la Inmunoglobulina G , IgG, y la Inmunoglobulina M, IgM, las cuales protegen contra infecciones).

Precisamente por esa razón, la prueba de anticuerpos debe ser realizada e interpretada por profesionales de la salud para poder saber en qué momento se debe hacer y cómo se debe interpretar.

Lo que significa un negativo en las pruebas de anticuerpos de Covid-19

Si la prueba de anticuerpos sale negativa y dices “no tengo Covid-19”, realmente no es así. Significa que no tienes anticuerpos en ese momento, pero pudiera ser que tomaste la muestra en un período muy corto (después de tener contacto con un enfermo de Covid-19, por ejemplo) y tenías que haberla tomado en unos siete días más. Esto es algo que se llama falso negativo.

Esta prueba se hace con una toma de sangre. El paciente no necesita estar en ayunas. En este caso sí puede acudir al laboratorio para la toma de la muestra. El analista no está muy expuesto al virus porque trabaja con sangre, pero eso no evita el uso del tapabocas y de la careta para el paciente y el analista.

Esto se debe usar siempre y en todos lados. No debe ser solo con el doctor, con el químico, con el dentista; debe ser también con el vendedor de la tienda, de la farmacia, con el que te detienes a platicar en la calle. Con todos se debe practicar la sana distancia y usar tapaboca y careta.

¿De dónde se toma la muestra de sangre? ¿De un brazo? ¿De un dedo?

La publicidad de las pruebas de anticuerpo dice que se toma de un dedo; sin embargo, para tomar una muestra del dedo debes tener cierta destreza para obtener unas gotas de sangre buenas, que no se coagulen y que el dispositivo funcione de manera adecuada.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) recomienda que se realice por profesionales de la salud. Aquí hacemos la prueba a través de un piquete en un brazo, recolectamos dos-tres mililitros de sangre para poder procesar en el laboratorio, en un espacio totalmente aislado.

El analista realiza el procedimiento, que es sencillo, y en caso de que la muestra dé un resultado dudoso, él repite el proceso con otras gotas de sangre de la misma muestra que tomamos del paciente.

¿Cuánto dura en promedio analizar una prueba de anticuerpos de Covid-19?

El proceso es muy sencillo, 30-45 minutos, es mucho más rápido que el proceso de una prueba de diagnóstico.

Es una prueba de tamizaje, es un examen que se realiza a la población asintomática para tratar de encontrar a los que ya les dio (Covid-19).

¿De qué países se trae la prueba de anticuerpos de Covid-19?

Nosotros la hemos comprado de Pensilvania, Estados Unidos. Hay 10 pruebas autorizadas por las autoridades sanitarias de México, de las cuales siete vienen de China y tres llegan de Estados Unidos.

¿Cuánto es el precio promedio de la prueba de diagnóstico y del examen de anticuerpos?

En promedio, la prueba de anticuerpos viene costando alrededor de 700 a 1,000 pesos. La prueba nasofaríngea de PCR, entre 3,500 y 4,000 pesos.

¿Tiene alguna información adicional sobre estas pruebas de Covid-19 disponibles en Mérida?

Es importante saber que cada prueba tiene una aplicación o utilidad específica. La nasofaringea es de diagnóstico y la de anticuerpos es de tamizaje y se puede usar en una población grande.

Son distintas, pero complementarias. Las dos, utilizadas de manera sistemática, ordenada y organizada, nos van a ayudar muchísimo a identificar a los pacientes que debemos aislar, para evitar que sigan contagiando, a fin de romper las cadenas de contagio, que son el reto número uno, para poder combatir la pandemia y poder abatir en Yucatán los contagios y las muertes por Covid-19.

¿Hacen las pruebas solo a la población abierta o también para el gobierno?

Estamos trabajando con pacientes privados y con empresas. Hay empresas de diferentes sectores productivos yucatecos que están interesadas en ayudar a su personal y en romper las cadenas de contagios.

En el caso específico de la Secretaría de Salud, ella cuenta con el Laboratorio Estatal, con profesionales en química altamente capacitacidos, he tenido la oportunidad de conocer a algunos y conocer sus metodologías. El Laboratorio Estatal trabaja de manera extraordinaria; yo creo que si se dan algunos casos sobre los tiempos de entrega de los resultados tienen que ver con la sobresaturación por los contagios.

Para mayor información, el el QFB Felipe Ángel Maldonado Solís precisa que se puede llamar al teléfono 992-44-72-98, en el horario de 7 a.m. a 7 p.m.

Si no se cuenta con seguridad social

En Yucatán, donde el primer caso de Covid-19 se detectó en marzo de 2020, a las personas con tos, fiebre y dificultad para respirar que acuden a consultar a los hospitales públicos, como el IMSS, el Issste o la Secretaría de Salud, se les realiza la prueba de detección de Covid-19 en esos nosocomios. Pero si no se cuenta con seguridad social y se presentan síntomas de Covid-19, entonces la gente suele recurrir a las clínicas o laboratorios clínicos privados.— Flor de Lourdes Estrella

