Le agradecen a San Lorenzo

La familia May Keb, 20 años de festejar al patrono

TAHMEK.— El Gremio de Campesinos cumplió poco más de 60 años de venerar a San Lorenzo y su promesa anual de entrar a la iglesia para la misa de acción de gracias en honor del santo patrono del municipio.

Marcelino May Aké, presidente de la agrupación, y su esposa, María del Carmen Keb Ek, llevan 20 años de organizar el gremio.

May Aké informó que el gremio tiene más de 60 años que se fundó.

“Yo tengo 20 años ya con esto de organizar al gremio, pero en realidad este gremio tiene muchos años de haberse fundado.

“Recuerdo que era un muchachito cuando don Ernestino Aké, quien fundó el gremio, hacía entrar su gremio, pero por azares del destino hoy soy el que lo organiza.

“Yo era secretario del gremio del 9 y 10 de agosto, pero me enfermé y le pedí al presidente de ese gremio al que pertenecía que saldría del gremio porque estaba delicado de salud.

“No quería el presidente del gremio pero lo entendió y buscaron a otro; cuando quedé bien me ofrecieron de nuevo regresar, pero ya no quise porque no era justo quitar al que ocupó mi lugar, pero aún sigo siendo socio de ese gremio.

“Refundación”

“Luego me animé a retomar el Gremio de Campesinos, por decirlo así a refundarlo, y aquí andamos organizándolo cada año y pues también quien quiera organizar el gremio puede solicitarlo para hacer su promesa”, indicó.

“Creo que es chévere que otros también lo organicen, pero mientras pueda…

“Gracias a los socios y colaboradores por apoyar al gremio un año más”, expresó May Aké.

En el festejo, anteanoche martes, no faltaron los juegos pirotécnicos, la tradicional quema del torito, la danza de “La cabeza de cochino” y las tortas de cochinita o lechón al horno.

Además de May Aké, Alejandra Can Pech y José Guadalupe May Chi ayudan mucho en la organización del festejo, al igual que la demás gente que apoya al gremio.— José Candelario Pech Ku