“Le dije que no queme su milpa”

Denuncia daños por más de medio millón de pesos

TAHDZIÚ.— Por no tomar las precauciones debidas, una mujer ocasionó un incendio que arrasó con una unidad de riego, con saldo de más de medio millón de pesos en pérdidas.

El afectado ya recurrió a las autoridades municipales a la espera de la reparación de daños.

En días pasados, Esther Castillo Valle quemó cuatro mecates de superficie, cerca de la unidad de riego San Marcos, ubicada a un kilómetro de la cabecera municipal, rumbo a Timul, y pese a que el dueño de la unidad le pidió que no vaya a quemar sin guardarraya, la mujer hizo caso omiso y prendió fuego, propiciando un siniestro.

Afectaciones

El fuego arrasó con una hectárea de limón, plantas de naranja dulce y otros cítricos; también arruinó toda instalación del sistema de riego del lugar, afectando tres hectáreas de superficie.

Demetrio Valle Canté, el productor afectado, informó que denunció los hechos a las autoridades del Ayuntamiento, y según sus cálculos los daños superan el medio millón de pesos.

“El problema es que la mujer ahora dice que no tiene dinero para pagar, pero debido al daño que ocasionó voy a interponer mi denuncia en la Fiscalía”, dijo.

Valle Canté aseguró que le advirtió a la acusada y su familia de los posibles daños que ocasionarían al no tomar las medias preventivas.

“Yo le dije que no vaya a prender fuego si no ha hecho su guardarraya, pero eso poco le importó. Ahora dice que no pagará porque no tiene dinero, por eso voy a poner mi denuncia en la Fiscalía, y ya busqué asesoría legal para hacerlo”, abundó.

“Prácticamente solo vinieron a ocasionar problemas porque primero que nada, ellos (la mujer y su familia) no son productores.

“Es la primera vez que intentan hacer milpa, incluso no tienen terreno allí, por eso antes de que hagan cosas indebidas se los dije, pero aun así quemaron y no hicieron ni su guardarraya”.

Denuncia

De acuerdo con el afectado, el alcalde Pedro Yah Sabido ya tiene conocimiento de esa situación y “en mi caso voy a proceder legalmente porque son muchos los daños ocasionados y no me parece justo que esto se quede solo así”.

“Yo no cuento con los medios para instalar otro sistema de riego, por lo que pediré que se instale otro y que pague las matas de cítrico que destruyó”.

Valle Canté indicó que lleva más de 35 años trabajando en esa unidad y nunca había tenido problemas, hasta que le quemaron su terreno.— MIGUEL ÁNGEL MOO GÓNGORA