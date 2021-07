Le hacen “grilla” por fiesteros

Protestas a favor y en contra de juegos mecánicos

COLONIA YUCATÁN, Comisaría de Tizimín.— Gran controversia se ha generado en la comunidad en medio de los festejos en honor a la virgen del Carmen por la llegada de fiesteros que se instalaron en la plaza principal.

La fiesta patronal inició el pasado domingo 27 y aunque se suspendieron los bailes populares, vaquerías y eventos culturales por la pandemia, las autoridades de la comunidad permitieron la llegada e instalación de juegos mecánicos.

La presencia de los fiesteros generó la molestia de varios pobladores quienes se manifestaron en contra alegando que se podrían registrar brotes de Covid-19 con la llegada de visitantes que vienen del vecino estado de Quintana Roo.

La presión en las redes sociales ocasionó que Verónica Alcocer Arjona, quien actualmente cumple funciones de comisaría, retire a algunos de los fiesteros, aunque surgió una convocatoria en redes sociales a manifestarse en el comisariado para presionar a las autoridades para que dejen los juegos mecánicos.

Al respecto, Verónica Alcocer dijo que efectivamente los fiesteros llegaron apenas hace unos días para hacer “su luchita” ya que por la crisis de la pandemia no han trabajado.

“Pobres, no todos los días iban a trabajar, solo los fines de semana desde viernes, sábado y domingo, se iban a quedar con todos los cuidados, pero hubo un grupo de personas que se opusieron y se están yendo a otro lado”.

Según dijo no se les cobró por el derecho de piso, sino que ofrecieron donar $1,500 para beneficio de la comunidad y permanecerían solo 12 días.

Edil no le contesta

“La gente comenzó con su grilla, se le estaba hablando al presidente interino (Reyes Aguiñaga) para que me dé un consejo, pero no me contesta las llamadas”, lamentó.

La comisaria suplente dijo que varios juegos se tuvieron que retirar y solo se permitió que se queden cuatro que cumplirán todos los cuidados; hubo gente que estuvo de acuerdo que se queden y se comprometieron a donar cubrebocas para que a quien no lo tenga se le proporcione y vigilarán que se cumplan los protocolos.

Explica que las actividades religiosas continúan como los gremios, pero no habrá vaquería aunque había gente que pedía que se soliciten permisos al Ayuntamiento de Tizimín para realizar bailes, pero prefirió no hacerlo.

Por otra parte, en cuanto a versiones de que hay gente inconforme de que se hagan eventos deportivos en fines de semana, dice que lo ignora, pues los organizadores sacaron permisos en Tizimín y se les dio.

“Yo no tengo nada que ver ahí, yo les dije que no podía autorizar por la pandemia y hasta permiso de venta de cerveza querían que les dé, pero eso no lo veo, ignoro si se los dieron o no”, precisa.— WENDY UCÁN CHAN