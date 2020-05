Le niegan apoyo de $500 y víveres

Acusa a director de excluirlo de la ayuda en Izamal

IZAMAL.— Gregorio Puc Cel, empleado del Ayuntamiento de Izamal, se queja de que el director municipal Elmo López Solís lo excluyó del apoyo de la despensa y $500 que la Comuna da a los alarifes del sindicato de la CROC, del cual el quejoso es secretario de Conflictos, para la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

“Para empezar soy empleado del Ayuntamiento y gano mil pesos a la quincena. Piensan que con ese sueldo me alcanza.

“Se dijo que les darán a los albañiles del sindicato de la CROC un apoyo del presidente municipal (Fermín Sosa Lugo), pero resulta que lo dan coordinado con Elmo López Solís, quien es director de Residuos Sólidos dicen, que es lo mismo que director de basura.

“Mi pregunta es ¿qué hace Elmo dando despensas? Que se dedique a visitar las comisarías, donde hay basura en las calles, igual que en el centro y colonias de Izamal, y que busque que se compren camiones de basura nuevos.

“Resulta que pasa Elmo y me pide copia de mi credencial para que me den la despensa y los 500 pesos, pero luego me dicen que no me los dan y me devuelven mi copia con la leyenda ‘Trabaja en el Palacio, campo de (la colonia) Yaxché (en esta ciudad)’.

“A otros empleados que hasta son aviadores sí les toca ayuda. A mi hijo le tocó un apoyo de vivienda, pero como trabajo en el Ayuntamiento no me toca, cuando empleados de primera (jerarquía) se llevan los apoyos y los de abajo no podemos acceder a uno.

“En las comisarías cuántos que trabajan en Palacio están sacando apoyos de casa para sus familiares, pero eso no lo ven”, dice, enfurecido, Puc Cel.

Indica que lleva años siendo fiel al PRI, ya cuidó casillas de votación e, incluso, estuvo dos días cuidando el Consejo Electoral Municipal en 2012, cuando Sosa Lugo triunfó ante José Miguel Rodríguez Asaf y hubo golpes en un enfrentamiento entre priistas y panistas a las puertas de ese edificio.

Pero ahora, agrega, un director del gobierno de Sosa Lugo le negó la ayuda municipal para sobrellevar la pandemia.— José Candelario Pech Ku