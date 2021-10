Le quitan su pensión

Recibe pago de $200 y piden apoyo federal

TZUCACAB.— Familiares y vecinos piden a funcionarios federales su intervención para que una octogenaria de la comisaría de Ekbalam reciba el pago completo de su pensión del adulto mayor, ya que este último bimestre solo le dieron 200 pesos.

Fidencio Euán, sobrino de Florencia Euán Koh, de 86 años de edad, de la comisaría de Ekbalam, explicó que él atiende a su tía y está preocupado porque este bimestre la mujer solo recibió 200 pesos del pago de su pensión del adulto mayor.

“La persona que le llevó el dinero le dijo a mi tía Florencia que regresaría y hasta hoy (por ayer) no regresó. Dos días estuvimos esperando y no regresó nadie”, manifestó Fidencio.

El sobrino dijo que su tía no tiene su tarjeta desde hace meses porque se lo pidieron y no se lo devolvieron.

Personal del programa retira el efectivo y se lo lleva a la octogenaria en su casa, pero la última vez solo recibió $200 de los $3,100 que otorga el gobierno federal.

Pago incompleto

“Le dijeron que iban a traerle el saldo al día siguiente, pero hasta ahora no lo ha recibido, ella estaba sola y nadie vio quién o quienes fueron a dejar el dinero. Ella asegura que solo dos billetes de 100 le dieron”.

Los afectados explicaron que no saben a quién acudir, ya que no tienen otros parientes y no entienden por qué no les devolvieron su tarjeta, por eso piden a funcionarios federales que intervengan para que la mujer reciba el pago íntegro.

Por último, el sobrino comentó que él se encarga de alimentar a su tía, quien vive sola. Antes vivía con sus dos hermanos solteros, pero fallecieron y por eso se quedó sola.— Martín Chac Bacab