Le “roban” su bicicleta y acude a la policía con cuchillo en mano

TZUCACAB.- Un joven, de 21 años de edad y en estado inconveniente, acudió durante la madrugada a la policía con un cuchillo en la mano, presuntamente buscaba a una persona que le robó su bicicleta.

El suceso ocurrió a las dos de la mañana de este domingo. El joven, identificado como Limberth, al parecer estaba bajo los efectos de alguna droga y armado con un cuchillo de cocina mientras buscaba a quien supuestamente le robó su vehículo.

Posteriormente entró a la comandancia municipal y le explicó a un agente la razón de su visita. Sin embargo, al ver que no respondía con coherencia y que llevaba un arma blanca el policía solicitó apoyo a sus compañeros para detenerlo.

Cuando lograron desarmar al joven lo detuvieron para que no represente un peligro. No se sabe si en realidad le robaron el bicicleta, ya que no especificó detalles.- MARTIN CHAC BACAB.

