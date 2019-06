Legislador pide cambios por los torneos de lazo

No convence una práctica

“Por lo visto, la Ley para la Protección de la Fauna del Estado y la inclusión al Código Penal de los delitos contra el maltrato a los animales quedaron cortos, continúan los torneos de lazo en los municipios; recientemente, en Panabá en una sola noche mataron a tres caballos en esas competencias, será necesario revisar de nuevo la ley y buscar la forma de aplicarlas y sancionar a quienes no las respeten.

“Desde que se hicieron estas leyes, en los municipios le han sacado la vuelta argumentando que se trata de usos y costumbres; eso es falso, las corridas de toros se puede considerar que entran en ese argumento, pero los torneos de lazo donde los toros matan caballos, no; el primero de estos eventos me parece que fue en Maní hace 15 años, o sea, no era una costumbre de Yucatán y se debe castigar a quienes lo hacen”, dijo Harry Rodríguez Botello Fierro, presidente de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso.

El sábado pasado se organizó un torneo de lazo o encuentro de vaqueros en Panabá, donde los toros dieron muerte a tres caballos que fueron embestidos.

Entrevistado al respecto, el diputado y presidente estatal del PVEM declaró: “Es lamentable que estas prácticas sigan sucediendo en nuestro estado. Siempre he aplaudido que Yucatán ha estado a la vanguardia en sus leyes y es muy lamentable que esto se vea opacado porque se siguen permitiendo estas prácticas de barbarie, que encuentran justificación en la ley al ser consideradas ‘de usos y costumbres’”.

El diputado reiteró que esto no puede estar más alejado de la realidad ya que no puede ser considerado ni costumbre ni tradición, sino una práctica que apenas lleva poco más de 15 años. Los usos y costumbres son la tradición que se pasa de generación en generación de manera ancestral sin existir de forma escrita.

El legislador afirmó que las autoridades legislativas trabaja siempre en aspectos como éstos: proteger también a los animales. El mismo gobernador, Mauricio Vila Dosal, cuando fue diputado en junio 2013, promovió y logró que se aprobaran las reformas al Código Penal para incluir como delito el maltrato animal.

“Por eso, insisto en que los hechos recientes en Panabá son lamentables y como lo he comentado ya en repetidas ocasiones más lamentable es que estos espectáculos sean presenciados por menores, ya que, además de la violencia involucrada, en esos eventos es característico el consumo de alcohol y drogas a lo que también están expuestos los niños”.

Rodríguez Botello señaló por otra parte que no se puede o debe tolerar que se sigan cobrando vidas de animales que son obligados a estar dentro de este innecesario “espectáculo”. “¿Vamos permitir esto, o esperaremos el día que tengamos que lamentar la muerte de un niño o de cualquier persona?”, se preguntó. — David Domínguez Massa